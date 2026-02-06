Tres detenidos por una oleada de robos de balizas en coches de San Vicente

La Guardia Civil ha detenido a tres personas como presuntas autoras de una oleada de robos con fuerza en el interior de vehículos cometidos en San Vicente del Raspeig, en el marco de la operación Roibi, centrados principalmente en la sustracción de balizas de señalización V-16.

Los hechos se produjeron de forma escalonada, en un radio de actuación muy reducido del casco urbano y en un breve periodo de tiempo. Los presuntos ladrones fracturaron las ventanillas de numerosos vehículos, tanto turismos como vehículos mixtos, y sustrajeron efectos personales, herramientas de trabajo y dinero en metálico.

Agentes de la Guardia Civil durant el traslado de uno de los detenidos. / GUARDIA CIVIL

En total, se vieron afectados 26 vehículos, lo que provocó un importante perjuicio económico y generó una notable alarma social entre los vecinos de la localidad. Ante esta situación, el Área de Investigación del Puesto Principal de la Guardia Civil de San Vicente del Raspeig asumió las pesquisas.

Mercado negro

En una primera fase, los agentes analizaron el modus operandi y detectaron un nexo común en todos los robos: la sustracción sistemática de balizas de señalización V-16, un elemento de seguridad obligatorio desde el pasado 1 de enero y que actualmente tiene una elevada demanda en el mercado negro.

Un agente de la Guardia Civil sostiene una baliza. / GUARDIA CIVIL

Las investigaciones permitieron identificar a tres sospechosos, todos ellos varones con numerosos antecedentes por delitos similares y residentes en Ibi. La investigación se vio dificultada por la falta de actividad laboral de los encartados y por sus recientes cambios de domicilio, lo que obligó a realizar múltiples desplazamientos y seguimientos. De forma paralela, la Guardia Civil logró recuperar parte de los objetos sustraídos, que fueron devueltos a sus propietarios, quienes agradecieron la rapidez y eficacia de la actuación policial.

El pasado 3 de febrero, una vez acreditada su participación en los hechos, los agentes se desplazaron hasta Ibi y procedieron a la detención de los tres implicados. A los arrestados se les imputan 26 delitos de robo con fuerza y fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción del partido judicial de Ibi, que decretó su puesta en libertad con medidas cautelares.

Registrar el dispositivo

La operación Roibi se da por concluida con estas detenciones y la recuperación de diversos efectos, devolviendo la tranquilidad a los vecinos de San Vicente del Raspeig. La Guardia Civil recuerda que las balizas V-16 homologadas cuentan con número de serie, por lo que recomienda anotarlo y registrar el dispositivo en las aplicaciones asociadas para facilitar su identificación en caso de sustracción.

La baliza obligatoria emite una señal luminosa visible para el resto de vehículos y tiene una geolocalización para que, cuando el conductor avisa de la incidencia, se le pueda localizar y prestar ayuda.

Una de las mayores ventajas que tiene este dispositivo, según la Dirección General de Tráfico (DGT), es que evitará los casos de atropello cuando el conductor abandona el vehículo que se ha quedado parado, ya que la baliza se pone directamente en el techo del coche sacándola por la ventanilla.