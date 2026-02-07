Busot reforesta su entorno natural en una jornada organizada por Alicante en Acción
Unos 25 voluntarios venidos de toda la provincia plantan 70 árboles autóctonos en una actividad que también ha servido de encuentro intergeneracional
Unos 25 voluntarios han participado este sábado en la reforestación del entorno natural de Busot. La iniciativa ha estado organizada por Alicante en Acción, pódcast dedicado a visibilizar iniciativas sociales, culturales y medioambientales de la provincia, y ha contado con la colaboración de la Concejalía de Medioambiente del Ayuntamiento de Busot.
Los participantes han acudido desde distintos puntos de la provincia de Alicante en una acción que dio lugar a un encuentro intergeneracional cargado de implicación, conciencia ambiental y, en palabras de Paloma Català, fundadora de Alicante en Acción, "mucha alma". Desde la Concejalía de Medioambiente y la organización se ha puesto en valor este tipo de iniciativas, tanto por su impacto positivo en el entorno natural como por su capacidad para fortalecer el tejido social y fomentar valores de respeto y cuidado del territorio desde una perspectiva colectiva.
Especies autóctonas
Las especies seleccionadas para la acción han sido Pinus pinea y Pinus halepensis, dos variedades de pino autóctonas del entorno natural de Busot. En total, se plantaron 70 ejemplares, que necesitarán aproximadamente cinco años para alcanzar un porte similar al de un árbol consolidado. Estas especies destacan por su resistencia al clima mediterráneo y su papel clave en la recuperación del ecosistema.
La jornada se enmarca dentro del compromiso de Alicante en Acción por generar conciencia, crear comunidad y dar voz a iniciativas que trabajan por una provincia más sostenible y comprometida.
