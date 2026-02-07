Los Moros y Cristianos de El Campello seguirán sin tener una embajadora

Y a la tercera… tampoco ha ido la vencida. Al menos en el caso de las Fiestas de Moros y Cristianos de El Campello, donde en la asamblea general celebrada este sábado los festeros han votado no a la propuesta de la comparsa Tercio de Flandes, que pedía cambiar la historia de la fiesta y permitir que una mujer pueda ser embajadora, un cargo que siempre ha ocupado un hombre.

La votación, celebrada en el centro social del municipio y convocada por la Junta Festera, ha contado con la participación de los 200 compromisarios de las 17 comparsas. Desde la Junta Festera explican que, desde su fundación, las Fiestas de Moros y Cristianos de El Campello han mantenido un "carácter paritario" en los principales cargos festeros.

Los mejores momentos del Desembarco, bajo la lluvia, de los Moros y Cristianos de El Campello / Alex Domínguez

Cada bando cuenta con dos capitanías, un capitán y una capitana, además de los cargos de embajador y banderera, lo que configura una "representación equilibrada de dos hombres y dos mujeres" en los puestos más representativos de cada ejercicio festero. "Esta estructura paritaria se ha consolidado como uno de los sellos distintivos de la fiesta local, garantizando la igualdad de género en la mayoría de las figuras principales", señalan.

Confío en que la voz de los festeros es la que vale por encima de otras opiniones Alejandro Sánchez — Presidente de la Junta Festera

El presidente de la Junta Festera, Alejandro Sánchez, reconoce que se trata de un debate recurrente. "Es una cuestión que siempre hemos tenido encima de la mesa y hay opiniones de todo tipo. Confío en que la voz de los festeros es la que vale por encima de otras opiniones", ha explicado a este diario.

Otras votaciones

Durante la asamblea también se ha votado en contra de incorporar a los estatutos de la entidad la prohibición de fumar y consumir bebidas alcohólicas en los actos oficiales. En este caso, Sánchez ha aclarado que "existe una normativa estatal que ya lo prohíbe y la propuesta solo pretendía reflejarlo en los estatutos".

Igualmente, ha sido rechazada una modificación del artículo relativo al desarrollo de los actos del Mig Any, que planteaba la obligatoriedad de que todos los integrantes de las comparsas, y no únicamente las capitanías, vistieran la indumentaria oficial durante la entraeta del domingo por la mañana. "Se hacía con la intención de dar más vistosidad al acto y, al tratarse de un evento oficial, entendíamos que tenía sentido", ha argumentado el presidente tras conocerse el resultado. Por último, la asamblea general sí ha aprobado la gestión y el balance económico de 2025, así como la previsión presupuestaria para este año.