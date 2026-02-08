San Vicente pedalea a ritmo de récord: 51 préstamos de bici cada día
El servicio gratuito de bicicletas cumple veinte años con 16 estaciones de préstamos, las dos últimas en polígonos industriales
Bicisanvi, el servicio de préstamo gratuito de bicicletas de San Vicente del Raspeig, cumple veinte años, y lo hace a ritmo de récord. En 2025 hubo un total de 18.724 préstamos, esto es, 51 al día, y se dieron de alta 233 usuarios.
El proyecto se inició en 2006 a partir de un convenio de colaboración entre la Agencia Valenciana de la Energía (AVEN) y el Ayuntamiento para la implantación de un sistema de préstamo de bicicletas pionero en la Comunidad Valenciana.
La actuación se inició con cuatro estaciones de préstamo, dotadas con 62 aparcamientos, y un total de 80 bicicletas. Tras la buena acogida por parte de los usuarios, se ha ido ampliando hasta llegar a catorce puntos.
Precisamente este mes el Ayuntamiento ha puesto a disposición de los usuarios los dos últimas estaciones de Bicisanvi, que están situadas en los polígonos industriales de Canastell y Torregroses.
Los dos nuevos puntos habilitados están situados en la calle Martillo, junto al Vivero de Empresas de Canastell, y en la calle Cottolengo de Torregroses. Ambos disponen de información multimedia que permite la interacción del usuario y los operadores del sistema. La actuación incluye también el suministro de 26 bicicletas compatibles con el sistema integral de control actual.
De esta forma, se aumenta la cobertura de este sistema de transporte sostenible en lugares donde pueden tener una mayor demanda, como son los polígonos, y uno de ellos, Torregroses, está además muy cerca de la Universidad de Alicante, por lo que puede tener interés para un público más amplio.
Inversión
El alcalde, Pachi Pascual, ha indicado que se ha realizado una inversión de más de 44.000 euros para seguir desarrollando una red de transporte que cumple veinte años "y sigue en pleno auge".
La actuación llevada a cabo en 2025 se ha centrado no solo en facilitar el acceso de manera sostenible a las áreas industriales del municipio, también se ha ampliado una de las estaciones con más demanda situada en la calle Alicante, en las inmediaciones de la parada del TRAM.
Por su parte, la edil de Medio Ambiente, Mercedes Torregrosa, ha incidido en que con estas nuevas estaciones y el refuerzo de la que está situada en la calle Alicante se pretende conciliar la creciente demanda de desplazamientos con la mejora de la movilidad urbana y de la calidad de vida de los ciudadanos, "facilitando el uso de la bicicleta como medio de transporte competitivo, limpio y seguro en la ciudad".
Polígonos
La concejal de Industria, Lourdes Galiana, por su parte, ha destacado la colaboración del IVACE en la financiación de la estación de Torregroses, una contribución que mejora los servicios que se prestan en los polígonos industriales, en este caso con la implantación de nuevas alternativas de transporte sostenible al alcance de todos los usuarios.
Para darse de alta se puede visitar la página web del servicio bicisanvi.es. El sistema es gratuito, por lo que los usuarios no abonarán cantidad alguna en concepto de contraprestación por el préstamo o uso de la bicicleta.
Entre las ventajas del servicio, que la bici ahorra dinero y tiempo porque es más rápida que el coche en distancias cortas y medias y es más fácil de aparcar. Además, con este medio de transporte se reduce la contaminación atmosférica y acústica, al tiempo que mejora la movilidad urbana y la seguridad, así como la salud y el bienestar físico.
