El alcalde de El Campello reduce sus competencias tras su entrada como diputado

El regidor Juanjo Berenguer conserva Territorio y Vivienda y Lourdes Llopis pasa a dirigir Gobierno Interior, Hacienda y Contratación

Berenguer, en la Diputación

Sara Rodríguez

Sara Rodríguez

El alcalde de El Campello, Juanjo Berenguer (PP), ha llevado a cabo una reestructuración de las competencias del gobierno local tras asumir recientemente el cargo de diputado provincial, en sustitución de la anterior diputada y también concejala campellera, Lourdes Llopis.

La reorganización se ha hecho efectiva mediante un decreto de Alcaldía firmado este lunes por el propio Berenguer, dando cumplimiento a los cambios anunciados el pasado miércoles, coincidiendo con su toma de posesión como diputado provincial en el Palacio Provincial, acto al que asistió también el presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez.

Berenguer, nuevo diputaod provincial, y el presidente de la institución

Hasta ahora, el alcalde estaba al frente de ocho áreas municipales, algunas de ellas de gran peso en la estructura del Ayuntamiento, como Contratación, Disciplina Urbanística, Gestión Urbanística, Gobierno Interior, Hacienda, Padrón y Estadística, Secretaría General y Territorio y Vivienda. Tras el decreto, Berenguer reduce sus responsabilidades y mantiene únicamente el área de Territorio y Vivienda.

Remodelación

Por su parte, la concejala Lourdes Llopis (PP) asume las competencias de Recursos Humanos (que ya tenía), Gobierno Interior, Hacienda y Contratación. Llopis presentó su renuncia como diputada provincial por motivos personales, un relevo que desde el PP calificaron como "un paso natural" que permitirá a Berenguer conocer de primera mano el funcionamiento de la institución provincial y aportar su experiencia a la gestión que encabeza Toni Pérez, quien compagina dirigir la Diputación con la alcaldía de Benidorm.

En la Diputación de Alicante, Juanjo Berenguer ejercerá como diputado de Bienestar de las Personas, con competencias sobre el Hogar Provincial Antonio Fernández Valenzuela y el área de Salud Mental (Doctor Esquerdo).

Asimismo, el diputado provincial y concejal de Mutxamel, José Antonio Bermejo, pasó a hacerse cargo del área de Recursos Humanos en la Diputación, responsabilidad que hasta ahora desempeñaba Lourdes Llopis. Bermejo compagina este cometido con su cargo como diputado del Instituto Pedro Herrero.

