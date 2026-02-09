Cuenta atrás para que el legado de Altamira entre en la Caja de las Letras del Instituto Cervantes

Parte del legado del jurista e intelectual Rafael Altamira será depositado este martes en una de las Cajas de las Letras del Instituto Cervantes, en un acto institucional que se celebrará en la sede central del organismo en la calle Alcalá de Madrid.

El evento, organizado por el Instituto Cervantes, podrá seguirse en directo a través de su página web y de su canal oficial de YouTube a partir de las 12 horas. En el acto participarán Luis García Montero, director del Instituto Cervantes; Juan José Berenguer, alcalde de El Campello y María Luz Altamira García-Tapia, nieta del homenajeado.

El acceso a la cámara acorazada, donde se depositarán objetos personales del humanista, quedará limitado a los intervinientes, primeras autoridades y medios de comunicación, mientras que el resto de asistentes seguirá el acto desde el salón de actos contiguo, donde se proyectará en directo. Así está previsto que se depositen en la cámara un manuscrito, una foto familiar, un retrato pintado a mano y un ejemplar de la primera edición de su primera novela.

A continuación, se presentará el libro Rafael Altamira y Cervantes, con la intervención de Luis García Montero; Eva Valero Juan, catedrática de Literatura Hispanoamericana de la Universidad de Alicante; e Ignacio Ramos Altamira, doctor en Filosofía y Letras y bisnieto del jurista.

La elección de la fecha responde al deseo del Ayuntamiento de El Campello y de la familia Altamira de cerrar el Año Altamira el mismo día del nacimiento del jurista, y justo un año después de su inhumación en el cementerio municipal de El Campello, en una ceremonia solemne presidida por el Rey Felipe VI.

Rafael Altamira, nacido en Alicante, pasó parte de su infancia y juventud en El Campello, localidad a la que permaneció profundamente vinculado. Dejó escrito su deseo de descansar "en el lugar de mis momentos más gratos: Campello", voluntad que se cumplió tras años de gestiones municipales para lograr la repatriación desde México, donde falleció, de sus restos y los de su esposa, Pilar Redondo.

Presencia de familiares y autoridades

El homenaje contará además con una nutrida representación de la familia Altamira, encabezada por su nieta María Luz Altamira, acompañada por otros 16 miembros de la saga familiar desplazados desde distintos puntos del país.

Hasta Madrid se desplazará también una amplia delegación del Ayuntamiento de El Campello, encabezada por el alcalde Juanjo Berenguer, acompañado por la concejala de Cultura, Dorian Gomis, y los ediles Cristian Palomares (PP), Yeray Hernández (PSOE), Raquel Marín (PSOE), Laia García (Compromís), Paco Toni Palomares (Per El Campello), Vicent Vaello (no adscrito) y Guadalupe Vidal (no adscrito), además de la técnica municipal de Cultura, Mirian Gilabert. También asistirán, por parte de la Diputación Provincial, la vicepresidenta Ana Serna y el responsable del área de Cultura, Juan de Dios Navarro.