La Caja de las Letras atesora el legado de Altamira

Rafael Altamira ya forma parte de la Caja de las Letras del Instituto Cervantes. El legado del jurista, historiador y pedagogo (Alicante, 10 de febrero de 1866-Ciudad de México, 1 de junio de 1951) descansa desde este miércoles en la cámara acorazada de Madrid que atesora un inmenso patrimonio de más de un centenar de personalidades de la cultura española.

Altamira es el cuarto alicantino cuya herencia intelectual se incluye en este depósito de la memoria, tras Miguel Hernández en 2017, Vicente Molina Foix en 2022 y Juan Gil-Albert en 2025.

Francisco Javier e Ignacio Ramos Altamira, bisnietos del jurista, han donado una serie de objetos, que están guardados en la caja 1.456 del Instituto Cervantes. Se trata de un retrato de Altamira hecho en lápiz y acuarela, del año 1969 de autor desconocido; un ejemplar de la primera edición del libro "Reposo", publicado en 1903; la carta oficial que el jurista envió en 1911 al historiador Manuel B. Cossío, como director general de Primera Enseñanza; y una fotografía de la esposa de Altamira, Pilar Redondo, y sus tres hijos, fechada en el año 1909.

Además, se han introducido en la caja una carta que Altamira escribió a su hijo Rafael, que ha aportado la nieta del jurista, María Luz Altamira, y el libro "Rafael Altamira y Cervantes", de los autores Ignacio Ramos, bisnieto y doctor en Filosofía y Letras, y Eva Valero Juan, catedrática de Literatura Hispanoamericana de la Universidad de Alicante.

Un momento del acto en el Instituto Cervantes, con el legado de Altamira en primer plano / INFORMACIÓN

En el acto han participado el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero; el alcalde de El Campello, Juanjo Berenguer; y María Luz Altamira García-Tapia, nieta del homenajeado.

García Montero ha destacado la vinculación entre Altamira y Cervantes, "llegando a comprender la dimensión humana" del Quijote, y ha puesto en valor que el alicantino consiguió destacar un valor fundamental, que "más allá de intereses particulares en torno al idioma y la historia española e hispanoamericana", hay un espacio de convivencia.

Respeto a las identidades

"Uno se emociona cuando lee textos de Altamira que dicen que la gran comunidad en español solo se defenderá si aprendemos a respetar las identidades particulares y es el respeto a lo particular lo que conforma la unidad en la comunidad", ha resaltado.

Todo viento que viene del Mediterráneo es una alegría para los que nos dedicamos a la cultura Luis García Montero — Director del Instituto Cervantes

El director del Cervantes ha explicado que el escritor presidió la Liga Cervantina y desde sus textos defendió la línea de trabajo que intenta seguir el organismo cultural: "Reivindicar la comunidad en español huyendo de cualquier tipo de imperialismo".

García Montero se ha mostrado emocionado con el legado, puesto que entiende que la verdadera riqueza de una comunidad es su cultura y "la mejor herencia recibida del pasado nos permite comprometernos con el futuro".

Este acto es de justicia histórica y recuperación de la concordia y la reconciliación Juanjo Berenguer — Alcalde de El Campello

Por último, ha recordado la colaboración con la provincia de Alicante, y ha anunciado que se seguirá profundizando en ella. "Todo viento que viene del Mediterráneo es una alegría para los que nos dedicamos a la cultura", ha añadido.

El alcalde de El Campello ha iniciado su intervención con una frase que escribió hace un año el Rey en el libro de visitas en el Ayuntamiento tras presidir la ceremonia de inhumación del jurista y literato y su esposa, Pilar Redondo. "Homenajeamos a una gran e ilustre figura intelectual, en un acto de justicia histórica y recuperación de la concordia y reconciliación", ha señalado.

"Justicia histórica y recuperación de la concordia y la reconciliación", ha indicado Berenguer, es de lo que trata este y decenas de actos que ha el Ayuntmaiento ha organizado y celebrado en los últimos 12 meses con el objetivo de dar a conocer lo más ampliamente posible la trayectoria personal, humana y profesional de quien fuera nominado hasta en dos ocasiones para recibir el premio Nobel de la Paz.

Donde quiera que esté, se sentiría orgulloso de este acto María Luz Altamira García-Tapia — Nieta de Rafael Altamira

Don Felipe VI, ha continuado, "no erraba al ponernos como ejemplo de recuperación de la concordia y la reconciliación porque era sabedor de que ese logro fue posible gracias a la conjunción de voluntades "de todos los niveles de la Administración española, desde el municipal hasta el provincial, el autonómico y el nacional.

"Una unión que, seguro, todos los que hoy nos reunimos aquí deseamos se extienda y colonice un país que hoy amanece cada día con un sobresalto, con un enfrentamiento entre instituciones y con una división, incluso en los hogares, a la que debemos poner freno", ha incidido.

Áreas de conocimiento

Berenguer ha resaltado al intelectual alicantino, que abarcó tantas áreas de conocimiento "y en todas destacó, cualquiera de nosotros necesitaríamos varias vidas para poder compararse".

Por último, ha recordado otras palabras, esta vez del presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, hace unos días en la inauguración de la más completa exposición sobre él a la que han dado forma el Ayuntamiento de El Campello y la Universidad de Alicante: "Altamira es el alicantino más universal… y el más universal de los alicantinos".

Por su parte, la nieta del homenajeado ha agradecido al Ayuntamiento, a la UA y al Cervantes todas las iniciativas realizadas para promover y reconocer la figura del insigne jurista. "Donde quiera que esté, se sentiría orgulloso de este acto", ha afirmado.

La fecha elegida para el acto, 10 de febrero, no es casual: fue el día del nacimiento el escritor, la fecha en la que culmina el “Año Altamira” que promueve el Ayuntamiento y justo un año después de su inhumación en el cementerio municipal, en una ceremonia que presidió el Rey Felipe VI.

Repatriación

Los restos del alicantino y su esposa fueron exhumados en el cementerio de Ciudad de México en diciembre de 2024 y repatriados a España en un proceso en el que colaboraron la Generalitat, la Diputación, el Ayuntamiento campellero, el Consulado General de España y los descendientes de la familia del escritor.

Al evento en el Instituto Cervantes ha acudido una nutrida representación de la familia Altamira, con la nieta del jurista a la cabeza, acompañada de otros 16 integrantes de la saga familiar llegados de diferentes puntos del país.

Propuesto al Nobel, honoris causa, huye del nazismo,... Altamira fue defensor de valores universales como la democracia, el diálogo y la educación. Estuvo propuesto en dos ocasiones para el Premio Nobel de la Paz, en 1933 y en 1951, por su labor a favor del ideal humano de concordia. En 1920 pasó a integrar la Comisión de Juristas encargada por el Consejo de la Sociedad de Naciones para crear lo que más tarde sería conocido como el Tribunal de La Haya, del que formó parte hasta 1940. Al estallar la Guerra Civil Española en 1936, Altamira partió para Holanda, donde continuó con su trabajo de Juez Permanente del Tribunal de La Haya. Sin embargo, la invasión nazi de Holanda en 1940 le obligó a refugiarse en la ciudad de Bayona (Francia). Allí permanecerá hasta 1944, año en el que tiene que salir de Francia, de nuevo por causa del avance alemán. Doctor honoris causa por ocho universidades de América y Europa y miembro de nueve instituciones académicas, se exilió a México en 1944. Allí, sus actividades son constantes, dicta cursos en el Colegio de México y participa en actividades del exilio republicano, recoge la biblioteca Miguel de Cervantes, hasta su fallecimiento en 1951. Seis años después, muere su mujer.

También han asistido el responsable del área de Cultura de la Diputación, Juan de Dios Navarro, la catedrática Eva Valero, y Marta Mateo, vicerrectora de Protección Cultural de la Universidad de Oviedo, institución a la que estuvo muy ligado el pedagogo alicantino.

En el acto han estado presentes también la concejala de Cultura, Dorian Gomis, y los también ediles Cristian Palomares, Yeray Hernández, Raquel Marín, Laia García, Paco Toni Palomares, Vicent Vaello y Guadalupe Vidal, además de la técnica municipal de Cultura, Mirian Gilabert.