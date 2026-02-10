La renovación que se atrasa en un pulmón verde de San Vicente: hay que mirar al cielo

La renovación de las zonas verdes en la avenida Vicente Savall de San Vicente del Raspeig se retrasa. La intervención integral arrancó en octubre con un periodo de ejecución de cuatro meses, pero la empresa ha solicitado una moratoria.

El motivo no es otro que las lluvias constantes que se están produciendo desde diciembre, que están dificultando la utilización de maquinaria en las labores de labrado y la instalación de la red de riego en el interior de las zonas verdes, admite fuentes municipales.

Por ello, el plazo para finalizar las obras, que debían estar acabadas a primeros de febrero, se ha ampliado un mes y el gobierno local está estudiando la solicitud de otro adicional, con lo que se alargaría hasta el mes de abril.

El proyecto en la avenida Vicente Savall y zonas adyacentes, con un presupuesto de 565.000 euros, consiste en la restauración de la red de riego por goteo y la puesta en valor de las zonas ajardinadas.

Zona pendiente de renovación en Vicente Savall / L. Gil López / Lorena Gil

Los principales trabajos en este pulmón verde están consistiendo en reponer toda la red secundaria de riego, que ha llegado al final de su vida útil y, en muchos casos, funciona con dificultades por los daños causados por el desarrollo de las raíces de algunos de los árboles de la zona.

Especies del entorno

Tras la sustitución completa de la red de riego por goteo, se cambian todas las praderas de césped y zonas arbustivas con especies adaptadas al entorno de San Vicente que, además, aporten valor estético y ambiental.

Por otro lado, se ha planificado la reordenación del arbolado existente con el objetivo de fomentar un desarrollo de la masa arbórea adecuado y seguro. Tras una revisión exhaustiva, se acometen trasplantes y tallas selectivas en determinadas especies y ejemplares que en la actualidad presentan problemas.

Zona de la avenida Vicente Savall, en una imagen de hace unos días / L. Gil López

Posteriormente, se efectúa una nueva plantación en aquellos casos que se considere necesario, bajo las recomendaciones de los expertos que han detectado que la pervivencia de algunos ejemplares está comprometida por la cercanía con otros árboles o debido a la presencia de especies poco adecuadas para el entorno, bien por el riesgo de caída de ramas, bien porque han ocasionado importantes deformaciones en las aceras y pavimentos y canalizaciones.

Por fases

El área de Medio Ambiente comenzó la renovación de Vicente Savall en 2024 con una primera fase de actuación para acometer la renovación de la red principal de distribución con centros de mando para los sectores de riego, un cabezal y un nuevo automatismo para hacer un control exhaustivo de consumos y detectar averías.

La urbanización de la avenida se realizó entre los años 2003 y 2004 con una importante dotación de zonas verdes. La concejal de Medio Ambiente explicó que tras más de dos décadas, había llegado el momento de mejorar este espacio verde cercano a la Universidad de Alicante que, tras el deterioro de los años, tiene consumos de agua elevados y averías frecuentes que afectan a las zonas verdes, también necesitadas de una renovación.