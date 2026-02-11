Ecologistas alertan al Consell de "graves irregularidades" en la solicitud para ampliar el vertedero de El Campello

Ecologistas en Acción denuncia "graves irregularidades" en la tramitación de la modificación de la autorización ambiental integrada que promueve FCC para ampliar el vertedero de El Campello.

El colectivo verde ha presentado un escrito ante la Dirección General de Calidad y Educación Ambiental, organismo dependiente de la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio en el que alerta de estos hechos.

En la denuncia presentada, pide que la conselleria tome medidas "efectivas para poner fin a estas irregularidades" y paralice el proceso de información pública hasta que se corrijan los errores.

Asimismo, advierte que estas deficiencias podrían tener posteriores efectos jurídicos y judiciales en la tramitación de este expediente, "dada la inseguridad jurídica" provocada por la solicitud de ampliación del vertedero.

Ecologistas en Acción argumenta que FCC ha presentado un estudio ambiental de un proyecto diferente al tramitado actualmente. De hecho, recalca que en la solicitud del actual proyecto entrega documentos y planos "reciclados" de uno anterior descartado y fechados en noviembre de 2021.

Pone como ejemplo el estudio de impacto ambiental actual, fechado en marzo de 2025 y visado el 16 de septiembre de 2025, que es "idéntico en su contenido" al presentado el 11 de marzo de 2022 en la solicitud inicial de modificación sustancial de la autorización ambiental integrada.

No es válido

La organización conservacionista sostiene también que el informe de certificación documental acreditada es erróneo "y, por tanto, inválido". Ese documento de 38 páginas no considera el proyecto presentado por FCC en la actual solicitud de la modificación sustancial de la autorización ambiental, "sino un proyecto desechado" por esa mercantil en 2021.

Aseguran los verdes que uno de los apartados recoge que la ampliación del vertedero proyectada tendría una superficie de 58.500 metros cuadrados, cuando en realidad la ampliación real solicitada actualmente es de 70.972. "Eso significa que esos revisores y certificadores de la documentación no se han leído y revisado" el proyecto, añaden.

Por todas estas cuestiones, Ecologistas en Acción solicita a la Conselleria de Medio Ambiente que tome medidas para atajar las irregularidades y que suspenda el procedimiento de información pública hasta que la empresa subsane toda la documentación.

Panorámica de la planta de El Campello / Héctor Fuentes

Por su parte, el presidente del Consorcio Mare, José Ramón González de Zárate, asegura que todo se debe a un "ligero error material" porque no coincide el título del documento de impacto ambiental con la memoria, pero no cree que esto suponga la paralización del proceso.

El Consorci Mare es la entidad responsable de la gestión y el tratamiento de los residuos urbanos de 52 municipios de la Marina Alta y la Marina Baixa y de El Campello, donde está ubicada la planta.

Con el PSOE ya era así

"La modificación de la autorización ambiental integrada para ampliar la capacidad del vertedero retoma el proyecto que ya se presentó en 2021", cuando gobernaba el Botànic en el Consell y en el Consorcio Mare había un presidente socialista, explica el dirigente.

González de Zárate aclara que en los nuevos planos se actualiza el estado del vertedero con la ampliación en altura de diez metros que se aprobó y se han utilizado algunos planos del proyecto anterior, pero el incremento "es el mismo, salvo el relleno previsto de la ampliación en altura y algún camino perimetral que antes no aparecía".

El presidente afirma que una de las líneas de la planta ha estado parada por trabajos de mantenimiento y no ha habido ninguna queja y recuerda que la planta está trabajando "muy bien", con medidas como el sellado, un bosque de biodiversidad utilizando el compost de la planta o los biofiltros.

Queja al Síndic

Por su parte, la comisión de seguimiento del vertedero de El Campello, formada por los partidos de la corporación, ha presentado una queja ante el Síndic de Greuges para que inste a la conselleria a que conteste a sus solicitudes, planteadas hace ya tres meses y de las que no tiene respuesta.

La comisión pide información sobre la cota actual del vaso de vertido, sobre la previsión con la que cuenta la conselleria en su colmatación y sobre el estado de tramitación en que se encuentra el proyecto de la pantalla vegetal junto a la planta, así como una copia del contrato vigente con FCC para la explotación.

Asimismo, solicita previsión del tiempo en el que se va a seguir recibiendo residuos del Consorci Crea y un Informe de las actuaciones técnicas realizadas en el vertedero, que han provocado en ocasiones que los camiones tuvieran que verter sus residuos fuera de la línea de entrada.