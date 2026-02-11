La nueva maquinaria para la limpieza viaria de El Campello: sopladoras, hidrolimpieza,...

Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) ha adquirido ya moderna maquinaria para realizar a pleno rendimiento las labores de limpieza viaria de El Campello, según recoge el contrato de adjudicación.

"Se va a notar, y espero que mucho", insistió en el pleno de septiembre pasado en el que se debatió el contrato el concejal de Servicios y Mantenimiento Rafa Galvañ. La adjudicación recayó en la mercantil por 66,2 millones de euros para los próximos diez años.

Solo una empresa presentó oferta para hacerse con el servicio, la misma que está prestando el servicio en la actualidad y que es también la concesionaria de la planta de basuras.

Una parte de esa maquinaria ha sido supervisada esta semana por el alcalde del municipio, Juanjo Berenguer; la primera teniente de alcalde, Lourdes Llopis, y el propio edil del área.

Los responsables municipales se han mostrado "satisfechos" por el despliegue de camiones, recolectores, tractores, vehículos de todo tipo, barredoras y cubas de baldeo que ya recorren las calles de El Campello para mejorar sustancialmente la limpieza.

Presentación de la maquinaria ante las autoridades locales / INFORMACIÓN

En la explanada sita junto a la Jefatura de la Policía Local, FCC dispuso parte de esa maquinaria, que consiste en tres recolectores de carga lateral de 20 metros cúbicos de capacidad, un recolector de carga trasera 11 metros cúbicos, un camión lavacontenedores de carga lateral y una cuba de baldeo 8 metros cúbicos.

Multiusos

Asimismo, un camión grúa de 22 metros cúbicos, dos vehículos con equipo de hidrolimpieza, dos tractores, un vehículo multiusos 4x4, tres barredoras mecánicas de calzadas, seis vehículos auxiliares, cuatro vehículos de caja abierta con plataforma, 10 sopladoras eléctricas y 10 desbrozadoras eléctricas. Todo un despliegue de medios para cumplir con lo encomendado por el Ayuntamiento.

En la presentación estuvieron presentes Alfonso Sánchez García, director de la delegación Alicante-La Mancha de FCC; Pablo Medina Evangelista, jefe de Producción; Salustiano Pérez Alonso, efe de Producción, y Alejandro Calvo Prats, jefe de Servicio.

La adjudicación del contrato se aprobó con los apoyos de los concejales de PP, Vox y Per El Campello, las abstenciones del PSOE, Compromís y los dos ediles no adscritos Vicent Vaello y Guadalupe Vidal y el voto en contra de EU-Unides Podem.

El concejal de Servicios y Mantenimiento reiteró que se trataba de un contrato "innovador", que incluye sustanciales mejoras en el servicio de limpieza, potencia el reciclaje y la recogida de residuos orgánicos, dota al servicio de maquinaria moderna, e incidirá en la puesta en marcha de campañas de sensibilización ciudadana.