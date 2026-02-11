Los profesores de Mutxamel también salen en defensa de las mejoras laborales

Los profesores del colegio público Manuel Antón de Mutxamel también se han plantado en defensa de las mejoras laborales del colectivo y de la enseñanza pública. Los docentes han salido a protestar esta semana a la puerta del centro educativo para reivindicar una educación de calidad y para visibilizar las carencias que sufren los centros.

Han demandado reducir las ratios para poder atender todo el alumnado como merece, así como disponer de una plantilla de profesorado suficiente que garantice una educación inclusiva y de calidad. Igualmente, han reiterado la necesidad de infraestructuras seguras y confortables que facilitan el aprendizaje y el desarrollo personal.

Además, han reclamado la dignificación de nuestra lengua. "El valenciano tiene que ser una lengua viva en las escuelas, una lengua de acogida, de respeto y de valor educativo y social", han señalado.

Al mismo tiempo en la línea de las mejoras demandadas por los docentes de la provincia de Alicante, han pedido el reconocimiento de la tarea docente, con una reducción de la sobrecarga burocrática y una mejora de las condiciones laborales y salariales, para que la dedicación del profesorado sea valorada cómo corresponde.

Con todo ello, han solicitado a la Conselleria de Educación que escuche con atención la voz de la comunidad educativa. "La educación pública merece respeto, compromiso e inversión real", han defendido.

Profesores del IES 8 de marzo de Alicante, en una concentración este martes / INFORMACIÓN

Manifiestos

Durante toda la semana han sido varios los manifiestos que han firmado los centros educativos para visibilizar las necesidades de la enseñanza pública y para presionar por la mejora de las condiciones laborales del profesorado. Como ejemplo, equipos directivos de más de 70 centros de la provincia de Alicante y más de 400 de la Comunidad ha alertado desde la falta de personal para atender la diversidad y garantizar la inclusión de los alumnos, la situación económica deficitaria de los centros por el aumento de los costes del comedor escolar, hasta el reparto desigual del alumnado vulnerable. Reivindican desde reducir las ratios, la climatización en las aulas, hasta infraestructuras dignas. También han mostrado su rechazo a que las oposiciones coincidan con el inicio del curso escolar, en septiembre, y han demandado mejoras laborales para el profesorado.

Por su parte, la plataforma de profesoras del IES 8 de Marzo de Alicante lanzó otro manifiesto en el que ha denunciado "la situación límite" que atraviesa la educación pública valenciana y que resume las reivindicaciones del colectivo. En él han vinculado las huelgas y movilizaciones con "años de abandono institucional, deterioro progresivo del sistema educativo y decisiones políticas que han ido debilitando uno de los pilares fundamentales del Estado del bienestar".