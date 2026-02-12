EU-Podem reclama una comisión de seguimiento para la adjudicación de viviendas protegidas en San Vicente

El caso de las polémicas adjudicaciones de viviendas protegidas en la urbanización Las Naus de Alicante ha impulsado a Esquerra Unida-Podem de San Vicente del Raspeig a mover ficha.

La coalición de izquierdas llevará al próximo pleno municipal una moción para garantizar la "máxima transparencia y control público" en la adjudicación de las viviendas de protección oficial que se están construyendo en la ciudad.

La formación defiende que el acceso a una vivienda digna debe estar "libre de cualquier duda" y, por ello, la moción insta al Ayuntamiento a exigir a la Generalitat y a la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA) un informe detallado sobre el número de viviendas protegidas en construcción, los requisitos de acceso, el sistema de baremación, los criterios de adjudicación y el calendario previsto, con el fin de garantizar que se asignen conforme a criterios objetivos, sociales y justos.

Además, la iniciativa pone el foco en una medida clave: la creación de una comisión municipal de seguimiento y control que supervise todo el proceso de adjudicación. Para EU-Podem, esta comisión es "fundamental" para garantizar la fiscalización institucional, prevenir posibles irregularidades y asegurar que cada vivienda se asigne con total transparencia y conforme al interés general.

Actualmente, en San Vicente se están construyendo 95 viviendas de protección pública de las cuales 17 formarán parte del parque público autonómico gestionado directamente por la Generalitat, mientras que el resto corresponden a promociones protegidas impulsadas mediante colaboración público-privada.

Derecho a la vivienda

La moción reclama que toda la información sobre plazos, requisitos y procedimientos se difunda de forma clara y accesible, especialmente entre los colectivos más vulnerables, subrayando que el derecho a la vivienda es fundamental y que la transparencia constituye una obligación democrática.

EU-Podem recuerda a las personas interesadas la importancia de estar inscritas en el censo de demandantes de vivienda pública dependiente de la EVHA.

Queda por ver qué pasará en el pleno que se celebra a final de mes, si todos los grupos apoyarán la moción, teniendo en cuenta que los ultras están apretando en el Ayuntamiento de Alicante al alcalde, Luis Barcala, para que dimita tras el escándalo de las viviendas.