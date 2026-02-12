El Mig Any reúne a heladeros y festeros durante una semana en Xixona

Xixona celebra desde el 13 al 21 de febrero el Mig Any de sus fiestas, una cita que se consolida como un gran punto de encuentro en el que se unen tanto los festeros de las fiestas patronales de moros y cristianos, que se celebran en agosto, como los de las fiestas de los Heladeros, que tienen lugar en octubre. Durante más de una semana, el municipio acoge una completa programación cultural, musical y festera pensada para ser vivida de forma conjunta.

La alcaldesa de Xixona, Isabel López, ha subrayado que «el Mig Any de Xixona es especial porque consigue unir a todos los festeros en un mismo espacio de convivencia y celebración». En este sentido, ha destacado también que «no se trata de unas fiestas concentradas en un solo día, sino de una semana completa de actividades abiertas y participativas, pensadas para todo el mundo, desde los más pequeños hasta los más mayores».

La programación se inicia el viernes 13, a las 19:00 horas, en la Casa de Cultura, con la presentación del llibret del Mig Any, que incluye el texto ganador del XI Concurso de Relatos Festeros, «Més enllà del resplendor», obra de Sofía Chisvert Navarro. A la misma hora se inaugurará la exposición de los concursos del cartel anunciador del Mig Any, fotografía festera y dibujo infantil, que podrá visitarse hasta el viernes 20 de febrero en la Casa de Cultura.

Una de las principales novedades de este año es que el Mig Any cuenta, por primera vez, con un cartel anunciador propio, seleccionado a través del I Concurso del Cartel Anunciador del Mig Any de Xixona, en el que ha participado alumnado del IES Xixona. El cartel ganador es obra de Neus Iborra López y Aroa Sánchez Delgado.

El municipio acoge una completa programación cultural, musical y festera pensada para ser vivida de forma conjunta. / .

La vertiente musical llegará el domingo 15, a las 12:00 horas, en el Cine de Dalt, con el concierto de la Banda Jove de l’Agrupació Artístico Musical «El Trabajo» de Xixona, dirigida por Claudia Delgado Mira. Durante el descanso del concierto se entregarán los premios de los concursos de dibujo infantil y de cabos de escuadra infantil.

La semana cultural continuará del lunes 16 al jueves 19 de febrero con diversas actividades en la kábila de los Heladeros, como el campeonato de cotos y una chocolatada popular que tendrá lugar el jueves 19 a las 18:00 horas. Además, el martes 17 se celebrará una charla-simposio sobre la historia de las fiestas jijonencas a cargo del cronista oficial Bernardo Garrigós, y el miércoles 18 tendrá lugar una mesa redonda para debatir sobre el futuro de las fiestas, ambas en la Casa de Cultura.

El viernes 20, a las 20:30 horas, el Cine de Dalt acogerá el tradicional Concierto del Mig Any, a cargo de la Agrupació Artístico Musical «El Trabajo» de Xixona, dirigida por Enrique Montesinos Parra.

La jornada central llegará el sábado 21, que comenzará a las 10:45 horas con una mascletà en la Plaça de les Monges, como preludio del primero de los desfiles, que tendrá lugar a las 11:00 horas por la avenida de la Constitució. Tras los actos de hermandad, por la tarde, a las 19:00 horas, se celebrará el segundo desfile, en el que volverán a lucirse festeros y festeras junto a los capitanes y capitanas de los bandos moro y cristiano.

Finalmente, el concejal de Fiestas, Marcos Ros, ha indicado que «el Mig Any es también una oportunidad para abrir Xixona a quienes todavía no conocen nuestras fiestas». Por ello, ha querido invitar «a todo el mundo a acercarse estos días a Xixona y descubrir unas fiestas abiertas, participativas y con una gran riqueza cultural».