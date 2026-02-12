Las obras del colegio Pla Barraques de El Campello tienen fecha de inicio, y va a ser muy pronto

Tras cuatro años de trámites y piedras en el camino, el próximo lunes arrancan las obras del colegio Pla de Barraques de El Campello, otra de las actuaciones más importantes del municipio y que no terminaba de concretarse.

La reforma y construcción de nuevo gimnasio es un proyecto que en el año 2022 quedó desierto, ya que no se presentó ninguna oferta al considerar las empresas que el presupuesto no se ajustaba a la realidad del mercado.

Fue entonces cuando el Ayuntamiento contactó con la Conselleria de Educación, a la que arrancó el compromiso de ampliar los fondos públicos de la Generalitat para que las obras pudieran ejecutarse. El nuevo presupuesto creció en más de un 60% con respecto al inicial.

Tras salir a licitación, el gobierno local adjudicó las obras, con cargo al Plan Edificant del Consell, a la empresa ilicitana Alcudia Servicios y Obras, por un importe global de 2.752.084,77 euros.

El procedimiento también se vio suspendido por la falta de crédito en abril del pasado año, a la espera de la modificación de la delegación de competencias por la conselleria.

Antes de la llegada de maquinaria y brigadas de obreros, el Ayuntamiento ha mantenido varias reuniones de coordinación para garantizar que los trabajos se desarrollarán con normalidad.

Reunión informativa con padres y madres / INFORMACIÓN

La primera cita fue en el mismo centro, al que se desplazaron el alcalde, Juanjo Berenguer, y el concejal de Infraestructura Pública, Cristian Palomares, para la firma del acta de replanteo en presencia del equipo directivo del centro.

Los alumnos van a convivir con los obreros y no tendrán que abandonar el centro, como sí ha sucedido con el Rafael Altamira

Después le siguió una reunión con madres y padres para explicarles el proyecto, que se celebró en el Centro Social El Barranquet y en la que participaron Cristian Palomares; la concejala de Educación, Dorian Gomis, técnicos municipales y la directora del colegio, Maribel Compañ.

Duración

Con todo detalle se explicó a los progenitores en qué consistían las obras y la duración de los trabajos. En este caso los alumnos van a convivir con los obreros y no tendrán que abandonar el centro, como sí ha sucedido en las obras del Rafael Altamira, con el alumnado de 5º y 6º en la Casa de Cultura.

Por último, este jueves se ha producido el último encuentro, con la empresa contratada, dirección de obra, técnicos municipales, directiva del centro, la primera teniente de alcalde, Lourdes Llopis, y el concejal Cristian Palomares. Se trataba de ultimar todos los detalles antes del inicio, el lunes, de las obras.

Reunión en el colegio previa al inicio de las obras / INFORMACIÓN

La mercantil dispone de un plazo de 12 meses para ejecutar las obras, sin posibilidad de prórroga. Incluyó en su propuesta tres mejoras con respecto al proyecto inicial: generación de energía fotovoltaica, obras complementarias en pabellón destinado al alumnado de 4/5 años, y los trabajos de limpieza final de obra.

Actuaciones previstas

Las actuaciones contemplan la construcción de un nuevo gimnasio en un edificio independiente, la construcción de núcleos de comunicación verticales en los pabellones 1 y 2, reformas de aseos de alumnado y personal en cada planta, la instalación de aires acondicionados en los pabellones 1 y 4 y la ordenación y adecuación del patio infantil del pabellón 3.

Asimismo, se llevará a cabo la instalación de lamas y celosías en las fachadas sur de los pabellones 1 y 2, la construcción de una nueva pérgola en el pabellón 4 con función de protección solar y la reurbanización para solucionar la accesibilidad a los pabellones 3 y 4.