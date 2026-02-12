San Vicente da el pistoletazo de salida para elegir al artista que hará la hoguera oficial
El Ayuntamiento convoca un concurso y el jurado valorará en los candidatos la innovación, el cromatismo y la integración de los monumentos
San Vicente del Raspeig ha aprobado la convocatoria de un concurso para la selección y contratación del equipo artístico que se encargará este año de elaborar las hogueras oficiales, adulta e infantil, en el mes de julio.
Los artistas interesados dispondrán de 15 días hábiles para presentar sus propuestas a partir del día siguiente de la publicación de las bases. Se podrán consultar en los próximos días en el tablón de anuncios y en la sede electrónica del Ayuntamiento de San Vicente.
Los interesados deberán aportar un proyecto para la construcción, plantà y cremà de las hogueras oficiales que garantice la correcta ejecución de todo el proceso.
La plantà deberá estar finalizada el 14 de julio y la cremà tendrá lugar en la medianoche del domingo 19 de julio. Ambas deberán ajustarse a la propuesta técnico-artística premiada en el concurso y al pliego de condiciones técnicas, que se ha aprobado este jueves en junta de gobierno.
Propuestas
Los candidatos deberán aportar ideas originales bien para una de las hogueras oficiales, o bien para ambas, con un máximo de dos propuestas para cada una de ellas.
Los diseños se adelantarán a través de dos bocetos a color correspondientes a la parte delantera y posterior del monumento y deberán ir acompañados del tema, el lema y una explicación detallada del contenido de la hoguera que incluya el número de ninots y de escenas que lo componen, aspectos artísticos, materiales que se utilizarán en la construcción y en el ensamblaje de las piezas y la forma de realizar la plantà.
Simetría
Para la hoguera oficial adulta, en cuanto a creatividad, el jurado que se constituirá valorará la capacidad de innovación e integración de elementos novedosos en el ámbito artístico de les fogueres, manteniendo los rasgos de la línea alicantina, caracterizada por las figuras estilizadas, los motivos geométricos, la simetría o la reiteración de formas.
También se tendrá en cuenta la composición y armonía entre el remate y los bajos de la hoguera, la originalidad, el modelado, el cromatismo y la proporcionalidad e integración del monumento en su emplazamiento en la plaza de España. En relación con contenido y crítica, deben girar en torno a una temática original que quede reflejada en la estética y los textos.
En la hoguera oficial infantil se aplicarán los mismos criterios, dando preferencia a la armonía y a un contenido destinado a un público infantil y juvenil, con un lenguaje apropiado. En ambos monumentos, se valorará que el artista de los monumentos oficiales no construya ninguna otra hoguera en San Vicente durante este año.
