San Vicente da el pistoletazo de salida para elegir al artista que hará la hoguera oficial

El Ayuntamiento convoca un concurso y el jurado valorará en los candidatos la innovación, el cromatismo y la integración de los monumentos

Planta de la hoguera oficial de San Vicente en 2025

Planta de la hoguera oficial de San Vicente en 2025

L. Gil López

L. Gil López

San Vicente del Raspeig ha aprobado la convocatoria de un concurso para la selección y contratación del equipo artístico que se encargará este año de elaborar las hogueras oficiales, adulta e infantil, en el mes de julio.

Los artistas interesados dispondrán de 15 días hábiles para presentar sus propuestas a partir del día siguiente de la publicación de las bases. Se podrán consultar en los próximos días en el tablón de anuncios y en la sede electrónica del Ayuntamiento de San Vicente.

Los interesados deberán aportar un proyecto para la construcción, plantà y cremà de las hogueras oficiales que garantice la correcta ejecución de todo el proceso.

La plantà deberá estar finalizada el 14 de julio y la cremà tendrá lugar en la medianoche del domingo 19 de julio. Ambas deberán ajustarse a la propuesta técnico-artística premiada en el concurso y al pliego de condiciones técnicas, que se ha aprobado este jueves en junta de gobierno.

Propuestas

Los candidatos deberán aportar ideas originales bien para una de las hogueras oficiales, o bien para ambas, con un máximo de dos propuestas para cada una de ellas.

Los diseños se adelantarán a través de dos bocetos a color correspondientes a la parte delantera y posterior del monumento y deberán ir acompañados del tema, el lema y una explicación detallada del contenido de la hoguera que incluya el número de ninots y de escenas que lo componen, aspectos artísticos, materiales que se utilizarán en la construcción y en el ensamblaje de las piezas y la forma de realizar la plantà. 

Simetría

Para la hoguera oficial adulta, en cuanto a creatividad, el jurado que se constituirá valorará la capacidad de innovación e integración de elementos novedosos en el ámbito artístico de les fogueres, manteniendo los rasgos de la línea alicantina, caracterizada por las figuras estilizadas, los motivos geométricos, la simetría o la reiteración de formas.

También se tendrá en cuenta la composición y armonía entre el remate y los bajos de la hoguera, la originalidad, el modelado, el cromatismo y la proporcionalidad e integración del monumento en su emplazamiento en la plaza de España. En relación con contenido y crítica, deben girar en torno a una temática original que quede reflejada en la estética y los textos.

En la hoguera oficial infantil se aplicarán los mismos criterios, dando preferencia a la armonía y a un contenido destinado a un público infantil y juvenil, con un lenguaje apropiado. En ambos monumentos, se valorará que el artista de los monumentos oficiales no construya ninguna otra hoguera en San Vicente durante este año.

