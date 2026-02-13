Más novedades en el bus de San Vicente: una línea a Los Manchegos y otras mejoras

El gobierno local de San Vicente del Raspeig se ha reunido con representantes de los vecinos de las partidas y barrios del extrarradio para explicar la propuesta de modificación de la red de transporte público urbano que se encuentra en exposición pública y resolver sus dudas.

Con el asesoramiento de los técnicos de las concejalías de Infraestructuras y Transportes, se ha realizado una exposición detallada de las soluciones técnicas planteadas, basadas principalmente en el estudio de los patrones de uso registrados en los últimos años.

El alcalde, Pachi Pascual, asegura que ha sido un encuentro "muy necesario" para dar respuesta a todos los planteamientos que se han puesto sobre la mesa.

El regidor recuerda que hay un periodo de exposición pública abierto precisamente para que cualquier persona pueda presentar sugerencias, que los servicios técnicos se han comprometido a estudiar para que, en los casos que sea posible, se incorporen a la futura planificación "que está pensada para mejorar significativamente el servicio y cubrir las demandas de los usuarios".

Servicio de autobús urbano de San Vicente / INFORMACIÓN

El concejal de Transportes, Vicente Pastor, por su parte, ha anunciado el compromiso de crear una línea nueva que llegue hasta Los Manchegos con servicio de transporte a demanda para evitar los múltiples problemas generados por la dificultad de acceder al barrio con el autobús, lo que obliga a los usuarios a ir hasta la parada más cercana, situada en la carretera de la Alcoraya.

Diálogo

Pastor ha mostrado su satisfacción "por el buen clima de diálogo y colaboración" logrado durante la reunión mantenida y recuerda que con la nueva propuesta se ofrece un transporte público "más rápido, eficiente y con mayor frecuencia de paso, que responde las necesidades actuales de los usuarios observadas a través de un estudio exhaustivo".

El responsable de Transportes también ha explicado que los siguientes pasos serán someter a estudio todas las alegaciones presentadas y elaborar y aprobar el proyecto definitivo que marcará el servicio que se prestará a través de un nuevo contrato de transporte público, que debe salir a licitación en los próximos meses.

Un momento de la reunión / INFORMACIÓN

Entre las principales novedades de la propuesta inicial del Ayuntamiento figura el incremento de la frecuencia de la línea 45 para pasar de 11 a 14 expediciones diarias, así como la reducción del tiempo de recorrido y la ampliación del servicio a las tardes de los sábados.

A demanda

Respecto a la línea 46, se ampliará también la frecuencia y se implantará un sistema de transporte a demanda mediante vehículos taxi compartidos, con el mismo coste para los usuarios.

Esta alternativa se organiza a partir de las peticiones trasladadas por los viajeros a través de los canales de comunicación que habilite la futura empresa adjudicataria para establecer las recogidas en las paradas preestablecidas.

Otro de los cambios anunciados es el nuevo recorrido hasta el cementerio que se mantendrá durante todo el año, de lunes a sábado mañana y tarde, con tres paradas en el Centro de Salud número 2, la avenida de la Libertad y la calle Lillo Juan. Se podrá acceder también a través del sistema a demanda.