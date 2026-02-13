La piscina de El Campello alarga su maldición: Hacienda da la razón a la empresa que quedó segunda

La maldición continúa. El Ministerio de Hacienda ha aceptado el recurso de la empresa que quedó segunda en el proceso de licitación para hacerse con la explotación de la piscina de El Campello, el proyecto estrella del municipio.

El complejo deportivo, situado en la calle Doctor Francés Xavier Balmis i Berenguer, en pleno centro, tuvo un coste de unos 6 millones de euros. Las obras arrancaron en 2010 y la piscina finalizó en 2016, mientras que las pistas anexas terminaron en 2017. Desde entonces, permanece cerrado.

El pleno de septiembre aprobó la adjudicación por un plazo de 14 años del complejo deportivo, que incluye la piscina cubierta, instalaciones deportivas anexas y parking anejo, a la mercantil Ego Sport Center, S.L., con sede central en Almería.

"Ha llegado el momento de mojarse", llegó a afirmar el concejal de Deportes, Marcos Martínez, en un ambiente de euforia en el equipo de gobierno del PP en el que intervinieron hasta cuatro ediles y el alcalde, Juanjo Berenguer, expuso que era "el momento de sentirse orgulloso".

Uno tiene ya ganas de pasar página de esto, este es un paso más y espero que sea de los últimos Juanjo Berenguer — Alcalde de El Campello

Un mes después, Arena Alicante S.A. acudió al Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC), dependiente del Ministerio de Hacienda, instando a que anulase la adjudicación del contrato, alegando que la ganadora había presentado una oferta baja.

Infracción

El organismo se ha pronunciado y ha dado la razón a la mercantil al apreciar la infracción del artículo 149.4 de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP), que establece que se debe requerir al licitador o licitadores que presenten ofertas incursas en presunción de anormalidad para que justifiquen y desglosen razonada y detalladamente el bajo nivel de los precios.

El organismo deja claro que la mesa de contratación del Ayuntamiento "omitió totalmente" el trámite de solicitar documentación aclaratoria sobre la viabilidad de las ofertas

El Tribunal Central deja claro en su resolución que la mesa de contratación del Ayuntamiento "omitió totalmente" este trámite, por lo que anula el acuerdo de adjudicación y acuerda retrotraer el proceso al momento de presentar documentación aclaratoria.

El pleno extraordinario celebrado este viernes ha aprobado el dictamen del Tribunal, con los votos a favor de PP y Vox y las abstenciones del PSOE, Compromís, Per El Campello, Esquerra Unida-Podem y la edil no adscrita Guadalupe Vidal.

Justificaciones

El acuerdo alcanzado concede cinco días hábiles a las cuatro empresas que optaron al concurso para que presenten las justificaciones que consideren oportunas.

Tras ello, la mesa de contratación, con los correspondientes informes técnicos, formulará una nueva propuesta de adjudicación que volverá a llevarse al pleno para su aprobación definitiva.

La oposición reprocha la euforia desmedida del PP hace cinco meses y asegura que "vendían humo"

"Hablamos de días", ha aclarado el edil de Infraestructura, Cristian Palomares, que ha remarcado que el objetivo es abrir la piscina "cuanto antes", pero que es necesario tener plenas garantías jurídicas.

"Volvemos a pedir disculpas a la ciudadanía. Entendemos su impaciencia porque es también la nuestra. Entendemos su frustración porque compartimos ese deseo de ver el complejo deportivo abierto y funcionando", ha afirmado Palomares, que ha añadido que dedican todos los recursos humanos y técnicos para que el proceso "avance con agilidad".

Por parte de la oposición, el portavoz del PSOE, Yeray Hernández, ha reprochado que el PP "vendió" hace cinco meses en el pleno una apertura "inminente", pero la realidad es, a su juicio, que "no sabemos los meses que va a seguir cerrada, es otro capítulo de esta larga agonía".

Bañadores, guardados

El edil ha recordado las palabras que dijo entonces el edil de Deportes Marcos Martínez -"vayan sacando los bañadores"- y asegurado que los bañadores "seguirán guardados, solo vendían humo".

El portavoz de Per El Campello, Paco Toni Palomares, ha expuesto que en los proyectos del gobierno local "siempre" surgen obstáculos que suponen una demora y este es uno de ellos.

Por ello, ha considerado que esa ineficiencia "pone en entredicho" la capacidad de gestión del PP y ha lamentado que sea "más fácil echar la culpa a los técnicos".

El portavoz de EU-Podem, Pedro Mario Pardo, ha reprochado la euforia del anterior pleno y ha insistido en que la mejor opción es la que su formación ha defendido: la gestión municipal y no la privada.

Complejo deportivo de El Campello, con la piscina cubierta a la derecha / INFORMACIÓN

El edil ha recordado que en estos diez años la piscina ha estado cerrada, pero se han roto bombas o el spa y el mantenimiento ha tenido un coste de 700.000 euros. "Le debería exigir responsabilidades, pero para eso hay que ser responsables", ha indicado.

El último en intervenir ha sido el alcalde, que se ha mostrado muy cauto sobre las fechas, dado el periplo que está sufriendo este proyecto: "Uno tiene ya ganas de pasar página de esto y que podamos disfrutar del complejo deportivo, este es un paso más y espero que sea de los últimos".

Berenguer ha remarcado que se trata de un complejo deportivo de primer nivel y vincula el recurso de la empresa a que es competencia directa y sabe que cuando abra la piscina de El Campello "le va a hacer mucho daño".

Vía rápida

El alcalde ha informado de que el Ayuntamiento podía haber ido a un contencioso tras el recurso, pero ha decidido que acatar la resolución era la forma más rápida de avanzar el proceso.

A la gestión del complejo se presentaron cuatro empresas y ganó Ego Sport Center al haber obtenido la mayor puntuación en su valoración. La mercantil logró un total de 84,16 puntos por los 62,53 de Arena Alicante, los 52,03 de Servicios Deportivos Rubio y Esatur XXI y los 46,76 de Neo Concesiones. Hubo igualdad en la puntuación en los criterios evaluables mediante juicio de valor entre la primera y la segunda.

De este modo, el desempate llegó con tres mejoras presentadas por la finalmente ganadora: en la cesión gratuita de calles a favor de los colegios públicos e institutos, en el número de pases gratuitos de baño libre para plazas sociales y en el precio del bono de baño libre de treinta usos en la piscina.