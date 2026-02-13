Dan el alto a un vehículo en Xixona y se encuentran una roca de sustancia blanca, que resulta ser...

La Guardia Civil ha detenido a dos hombres de 39 y 57 años como presuntos autores de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas, en el marco de un dispositivo operativo en vía pública.

Los hechos tuvieron lugar el sábado 7 de febrero a las seis de la tarde, cuando los agentes de los Puestos de la Guardia Civil de Xixona y Sant Joan realizaban un dispositivo en el término municipal de la localidad turronera, explica la Benemérita en un comunicado.

Entonces procedieron a dar el alto a un vehículo ocupado por dos personas que llamó su atención. Tras las primeras comprobaciones, detectaron indicios compatibles con la posible comisión de un delito relacionado con el tráfico de sustancias estupefacientes.

Cocaína

En el registro practicado, los agentes hallaron una roca de sustancia blanca con un peso de 100 gramos, presumiblemente cocaína, así como 321,60 euros en efectivo, cantidad fraccionada en distintos billetes y monedas. Por estos hechos, los investigadores procedieron a la detención de las dos personas identificadas.

Los detenidos, de nacionalidad española, a los que se les imputa el delito de tráfico de drogas, han sido puestos a disposición del juzgado de instrucción nº 4 de San Vicente del Raspeig, que ha decretado su libertad con la imposición de medidas cautelares.