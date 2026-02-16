Les Naus puso el ojo en Nou Nazareth, una zona "top" de Sant Joan, para construir más vivienda protegida

La cooperativa Les Naus, adjudicataria de la polémica promoción de viviendas de Alicante en la que cargos del Ayuntamiento y el Consell fueron agraciados con inmuebles, pujó el año pasado para construir viviendas de protección pública en Sant Joan d'Alacant.

Y no en una zona cualquiera, se trata de Nou Nazareth, el área de mayor expansión urbanística de la localidad, situado justo detrás de Benimagrell, al lado del Hospital de Sant Joan y la facultad de Medicina de la UMH y colindante con Playa de San Juan.

El Ayuntamiento de Sant Joan sacó a subasta el pasado octubre la parcela, destinada exclusivamente a la construcción de viviendas de protección pública y locales comerciales. El solar, de propiedad municipal, tenía un precio de salida de 4.074.138 euros (más IVA) y pujaron por ella cuatro mercantiles, entre ellas Residencial Les Naus.

La mesa de contratación, reunida en noviembre, tras valorar las ofertas, propuso adjudicar la parcela a la empresa madrileña Promored Velilla 1 S. L., que ofrecía el precio más alto de las cuatro: 4.824.139 euros (más IVA).

Según consta en la plataforma de contratación del sector público, Les Naus llegó hasta los 4,5 millones y las otras dos mercantiles son quedaron en 4,4 millones.

La promotora que está envuelta en la polémica en Alicante no arrojó la toalla al no estar conforme con la propuesta de adjudicación de la mesa de contratación y presentó tres alegaciones, todas ellas rechazadas.

Valor del suelo

En la primera, la mercantil se oponía a la no exclusión de las ofertas que incumplieran el artículo 38 -valor máximo legal del suelo-, pero Promored Velilla 1 sí cumplía dicho artículo y se ajustaba a la edificabilidad máxima de la parcela.

La segunda alegación hacía referencia al valor de los locales comerciales incluidos en el proyecto y a que el pliego no indicaba que la cantidad total ofertada debía ser desglosada.

En este caso, se desestimó porque todos los licitadores presentaron una oferta individualizada de los locales, menos Les Naus, "por lo que queda claro lo que se pedía en el pliego", recoge el informe suscrito conjuntamente por la Jefatura del Servicio Jurídico y por la arquitecta municipal.

El proceso estuvo marcado también por las alegaciones, aunque todas fueron desestimadas

El tercer recurso aludía directamente a la experiencia de Promored, ya que alegaban que debería haber aportado algún otro documento, además de la calificación definitiva, que acreditara "de forma inequívoca" que había sido el promotor o gestor de determinadas promociones.

Se rechazó porque al menos el equipo de arquitectos había desarrollado el proyecto integral de esta actuación urbanística "y de muchas más de similar naturaleza", motivo por el que se consideraba justificada la experiencia del licitador y su equipo.

Finalmente, la junta de gobierno local del Ayuntamiento de Sant Joan adjudicó en diciembre la parcela a Promored Velilla 1 S. L. por un total de 4.824.139 euros. Se construirán 131 viviendas, 12 de ellas adaptadas a personas con movilidad reducida, locales comerciales y 191 plazas de aparcamiento.

El 40 % de estas viviendas estará reservada en régimen de venta a jóvenes menores de 35 años, sin perjuicio de que esta franja de edad también pueda acceder al otro 60%. El periodo de ejecución previsto son 26 meses.

La oferta de la promotora ganadora recogía que se incluirá en las cocinas amueblamiento y dotación de electrodomésticos, además de preinstalación de climatización por conductos. En cuanto a fechas, la empresa se compromete a que la firma de las escrituras con los compradores llegue a mediados de 2028.

Vamos a ser extremadamente diligentes para que ningún responsable público caiga en la tentación de concurrir Santiago Román — Alcalde de Sant Joan

La venta de la parcela de Sant Joan estuvo envuelta en la polémica, pero no por las mismas causas que la de Alicante. En este caso fue porque el PSOE quiso ceder el solar gratuitamente en septiembre de 2022 a la Generalitat Valenciana, entonces gobernada por el también socialista Ximo Puig.

El alcalde, Santiago Román, entonces en Ciudadanos y ahora en el PP, frenó esta decisión argumentando que los beneficios de una parcela de titularidad municipal "deberían repercutir en el propio municipio y no en no sabemos quién".

Román se muestra ahora "satisfecho" por la operación realizada, ya que la subasta ha supuesto casi cinco millones para las arcas municipales que van a repercutir para arreglar calles, aceras y parques, principalmente.

Un regalo

"No hay que olvidar que el PSOE bajo su mandato quería regalar esta parcela al gobierno socialista del Consell para que la subastara y Sant Joan no habría visto ni un euro", recalca el alcalde, quien incide en el proceso "transparente" de licitación, al que se presentaron cuatro empresas "y se adjudicó a la que mayor oferta realizó", más de 4,8 millones, de los que el Ayuntamiento ya ha recibido el primero de los dos pagos, 1.650.000, según constaba en el pliego.

Román también lanza un mensaje claro tras el escándalo de las viviendas protegidas en Alicante: "Vamos a ser extremadamente diligentes para que ningún responsable público caiga en la tentación de concurrir a la adquisición de este tipo de viviendas que, como alcalde, procuraré que puedan tener preferencia los vecinos y vecinas".

Proyectos

El gobierno local del PP anunció hace unas semanas el destino de los 4,8 millones recaudados de la venta de la parcela, que están recogidos en el presupuesto municipal en vigor y se prevé que se ejecuten a lo largo de 2026.

Las iniciativas, entre otras, son 513.000 euros en nuevas luminarias y reposición de luminarias led; 860.000 euros en adecuación de parques y jardines, 795.000 en asfaltados y rehabilitación de aceras; 450.000 euros en mobiliario urbano y de juegos infantiles para parques; 300.000 euros para nuevas instalaciones deportivas; 475.000 euros para la adecuación de la pinada de Belucha, la Coix y rotondas, y 280.000 para adquisición de dos viviendas para Servicios Sociales.

El PSOE, por su parte, ha defendido siempre en este caso que no se trataba de "regalar suelo público a nadie" sino de que los trámites relacionados con la vivienda, como es este caso, se gestionen desde lo público y pensando en el interés general.

Para los socialistas, la intención del alcalde con la parcela "no es otra que desmantelar patrimonio municipal para entregarlo a la gestión privada" y recuerdan que las "únicas" viviendas públicas en este municipio fueron impulsadas por gobiernos del partido del puño y la rosa.