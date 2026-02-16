Milagro junto al Liceo Francés en El Campello

La borrasca Oriana sigue haciendo de las suyas. El viento que se está registrando estos días está causando diversos daños materiales por toda la provincia, con tejados y techos que se sueltan o árboles caídos en la vía pública.

Ha sido el caso de El Campello, donde la fuerza del viento ha arrancado un pino de enormes dimensiones en el Camí de Marco, justo delante del Liceo Francés, en la zona de aparcamiento.

El suceso ha tenido lugar por la noche, cuando el municipio sufría rachas de más de 80 kilómetros por hora. Por suerte, no ha habido que lamentar víctimas. Además, el centro educativo está en plena semana blanca, con lo que está cerrado, no trabajan ni profesores ni personal administrativo.

El enorme árbol, arrancado por la fuerza del viento / L. Gil López

Fuentes municipales han informado que se está estudiando quién va a proceder a la retirada del gigantesco ejemplar: si se encarga el propio Liceo o es el Ayuntamiento. Queda por ver también si será trasplantado o pasará a formar parte de la lista de árboles del municipio.

Por la noche

Por su parte, vecinos de la zona han confirmado a este diario que una residente de una urbanización estaba paseando a su perro por la zona, a la altura del paso de peatones, cuando se produjo la caída del pino.

Los residentes recuerdan llevan años reclamando al Ayuntamiento un mantenimiento de los pinos de la zona "sin que hasta la fecha se haya actuado".