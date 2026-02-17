La carretera de la Carrasqueta de Xixona, la gran ruta motera de la provincia, va a pegar un gran cambio
La Conselleria de Infraestructuras destina más de 1,2 millones a una zona considerada de alto riesgo para los motoristas
Es una de las carreteras de la provincia más peligrosas para los motoristas por su elevada siniestralidad. Y, a su vez, una de las más degradadas. Se trata de La Carrasqueta, en el término municipal de Xixona.
Y va a pegar un gran cambio en seguridad vial. La Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación lleva a cabo trabajos de reasfaltado en 15,5 kilómetros, entre las rotondas de san Antonio y de la Sarga.
La Dirección General de Infraestructuras Terrestres, dependiente de la conselleria, ha iniciado esta semana las obras entre los kilómetros 18,5 y 34, un tramo que sufre una "degradación progresiva" del firme como consecuencia del paso del tráfico y del tiempo transcurrido, explican fuentes de la conselleria.
En años anteriores se habían ejecutado labores de bacheo, dentro de las actuaciones para la mejora de la conservación de carreteras y de los elementos del sistema viario.
Deformaciones
El firme de la carretera presenta dos grandes problemas que la conselleria quiere resolver: la degradación del firme con algunos agrietamientos y una regularidad superficial inadecuada, según las mismas fuentes. Son esas "ligeras deformaciones longitudinales y/o transversales" las que contribuyen a una conducción más incómoda.
Se va a renovar el firme, así como la señalización horizontal, vertical y el balizamiento
Los trabajos consisten en la renovación de la capa de firme, así como de la señalización horizontal, vertical y del balizamiento, siguiendo las medidas solicitadas por la Dirección General de Tráfico (DGT).
Los trabajos se extenderán durante febrero y marzo, dependiendo de las condiciones meteorológicas, con una inversión de aproximadamente 1.260.000 euros. La CV-800, en los puntos kilométricos objeto de la actuación, registra unos 1.300 vehículos al día, de los que los pesados suponen el 11 por ciento.
La alcaldesa de Xixona, por su parte, asegura que "siempre" es una "buena noticia" que se invierta en La Carrasqueta y agradece a la conselleria que lleve a cabo un asfaltado "que hacía falta".
Isabel López sostiene que se trata de una carretera "emblemática" y con unas vistas espectaculares por la que circulan a diario gran cantidad de vehículos de todo tipo, ya sean coches, camiones y motos, sin olvidar que es una ruta cicloturista muy utilizada.
Es un asfaltado que hacía falta, es una vía de comunicación principal para Xixona y se merece esta atención
Para Xixona, es una vía de comunicación principal, que conecta con Ibi, Alcoy y Valencia. No se trata del típico puerto de montaña, sino que es el antiguo trazado de la N-340, el camino más corto entre la costa y Valencia y la puerta hacia el interior de la provincia y la montaña. "Se merece esta atención", incide.
La regidora del PSOE recuerda que en Xixona todavía no han olvidado cuando hace más de una década la conselleria pintó una raya continua que impedía el acceso de los residentes a los caminos para llegar a sus casas: "Supuso un trastorno, por lo que esperamos que cualquier actuación en la carretera tenga en cuenta ese tipo de cosas y favorezca la seguridad de la vía y facilite la movilidad de los vecinos".
La Carrasqueta está considerada un tramo de riesgo para motoristas. De hecho, las estadísticas coinciden en señalar a la CV-800 como la carretera con una mayor siniestralidad, particularmente los kilómetros que discurren por la zona ahora objeto de obras.
Una vía mortal
En 2022 se registraron tres accidentes mortales, dos de ellos prácticamente en el mismo punto, y un cuarto entre Xixona y Mutxamel. En 2023, hubo otro siniestro más, casi en el mismo alto de la Carrasqueta.
En 2025, la carretera se cobró la vida de otro motorista, un hombre de 54 años que falleció tras colisionar su vehículo de dos ruedas con un turismo o en el kilómetro 21.
El último accidente mortal ha sido en enero de 2026, cuando un joven motorista de 26 años murió en un accidente de tráfico en el que perdió el control de su moto y, tras salirse de la vía, colisionó contra la bionda de la carretera, en el kilómetro 17,500.
En este tramo el trazado es obviamente muy sinuoso, pero precisamente eso atrae a numerosos motoristas, cuya masiva presencia es otro factor a considerar en cuanto a riesgo.
El Gobierno central declaró hace dos años el tramo Ruta Ciclista Protegida, lo que comporta que los sábados y festivos, de 9.00 a 14.00 horas la velocidad máxima permitida baja de 80 a 70 kilómetros por hora, salvo en los tramos en los que la limitación sea aún mayor.
Esta reducción vino acompañada de un refuerzo de la presencia de la Guardia Civil para dar cumplimiento a la nueva norma, con un despliegue en la zona de un dron y un helicóptero de la DGT.
