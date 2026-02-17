La Policía Local de Mutxamel precinta un crossfit por no tener licencia tras dos años de denuncias
El centro deportivo ha estado funcionando sin contar con la declaración de interés comunitario
Dos años. Es lo que ha estado abierto al público un centro deportivo en Mutxamel sin tener la declaración de interés comunitario. Dos años en los que le han llovido las denuncias y los informes en contra, hasta que finalmente este martes se ha procedido a su clausura.
La Policía Local de Mutxamel ha acudido este martes y ha precintado el box de crossfit El Coliseo, situado en una nave en la partida Benessiu y en la que también había realizado obras sin tener el preceptivo documento, según fuentes municipales.
Una vecina del municipio llevaba desde finales de 2023 denunciando que la actividad no estaba autorizada. Ha tocado a las puertas del Ayuntamiento y del Síndic de Greuges, y la propia Policía Autonómica acudió a inspeccionar el box de crossfit.
Licencia
Al dueño de la instalación se le instó en varias ocasiones a que regularizase su actividad, advirtiéndole de que incurría en infracciones administrativas por no tener la oportuna licencia ambiental.
Finalmente, tras dos años de informes desfavorables del Ayuntamiento, recursos del crossfit, más informes y más recursos, la junta de gobierno aprobó este mes el cierre de la instalación deportiva por incumplimientos de la normativa municipal y no tener las instalaciones autorizadas.
Suscríbete para seguir leyendo
- El Supremo condena a una comunidad de regantes a pagar 1,5 millones por apropiarse ilegalmente de 811.146 m³ del Segura
- Veinticinco familias desalojadas y diez vecinos y policías nacionales asistidos por inhalar humo en el incendio de una casa en Alicante
- Un vigilante de seguridad no va al trabajo una semana porque la empresa le cambia las vacaciones y la justicia dice que su despido es procedente
- La provincia vaciada se topa con otro problema: imposible hallar viviendas libres en los pueblos pequeños de Alicante
- La tesorera del Ayuntamiento de Sant Joan y un hijo de una edil del PP de San Vicente también tienen piso protegido en Les Naus de Alicante
- Dos 'pesos pesados' de las Hogueras, vinculados a las viviendas protegidas de Les Naus en Alicante
- Camarero destituye al hermano de Macarena Montesinos como asesor de la Conselleria de Vivienda
- Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social: 'La base reguladora es una de las cantidades más importantes que determina el importe de nuestra pensión