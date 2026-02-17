La Policía Local de Mutxamel precinta un crossfit por no tener licencia tras dos años de denuncias

Dos años. Es lo que ha estado abierto al público un centro deportivo en Mutxamel sin tener la declaración de interés comunitario. Dos años en los que le han llovido las denuncias y los informes en contra, hasta que finalmente este martes se ha procedido a su clausura.

La Policía Local de Mutxamel ha acudido este martes y ha precintado el box de crossfit El Coliseo, situado en una nave en la partida Benessiu y en la que también había realizado obras sin tener el preceptivo documento, según fuentes municipales.

Una vecina del municipio llevaba desde finales de 2023 denunciando que la actividad no estaba autorizada. Ha tocado a las puertas del Ayuntamiento y del Síndic de Greuges, y la propia Policía Autonómica acudió a inspeccionar el box de crossfit.

Licencia

Al dueño de la instalación se le instó en varias ocasiones a que regularizase su actividad, advirtiéndole de que incurría en infracciones administrativas por no tener la oportuna licencia ambiental.

Finalmente, tras dos años de informes desfavorables del Ayuntamiento, recursos del crossfit, más informes y más recursos, la junta de gobierno aprobó este mes el cierre de la instalación deportiva por incumplimientos de la normativa municipal y no tener las instalaciones autorizadas.