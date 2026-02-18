La charla que ofrece Pilar Cortés en El Campello y que no te puedes perder
La fotoperiodista de INFORMACIÓN da una conferencia el viernes 20 en la Casa de Cultura
La cita es el viernes 20 de febrero, a las 18:30 horas en la Casa de Cultura de El Campello. La reportera gráfica de INFORMACIÓN Pilar Cortés dará una charla centrada en el valor de la cámara fotográfica como testigo de la noticia.
La actividad, a propuesta de la Asociación Fotográfica El Campello (ADEC) y la concejalía de Cultura que dirige Dorian Gomis, se titula "La cámara como testigo: fotoperiodismo y fotografía documental".
Y es que Pilar Cortés es algo más que una fotógrafa y alcanza el grado de fotoperiodista porque ha demostrado en más de una ocasión de que sus imágenes están cargadas de visión periodística, de forma que llegan a convertirse en la noticia misma, más allá de las líneas que las acompañen.
La imagen convertida en mensaje, y con una premisa a la que no renuncia jamás: trabajar, y duro, siempre con una sonrisa por delante.
