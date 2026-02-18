Un obrero exhibe una bandera franquista en una obra en San Vicente... y ya está el lío montado
El PSOE exige la "máxima condena y el gobierno local del PP y Vox pedirá a la empresa adjudicataria "que vele" por que no se muestren "imágenes que no cumplan la legalidad democrática"
El PSOE de San Vicente del Raspeig ha alertado de la exhibición "por parte de un operario" de una "bandera preconstitucional", del "régimen militar golpista de Francisco Franco" y que está "prohibida por la Ley de Memoria Democrática", en una obra "impulsada" por el Ayuntamiento en la calle Villafranqueza.
En un comunicado, el PSOE ha señalado que sobre las 9 horas de este miércoles algunos vecinos han avisado de que una persona "acudía a trabajar a la obra mostrando en su vehículo" esa bandera.
"Al tratarse de una obra impulsada por el Ayuntamiento y licitada por el actual equipo de gobierno, integrado por PP y Vox, pedimos explicaciones urgentes e inmediatas del alcalde Pachi Pascual (PP) y su socio de gobierno, Adrián García (Vox), así como su máxima condena a estos hechos y que el operario cese en su comportamiento", ha apuntado.
Respeto
La portavoz municipal socialista, Asun París, ha subrayado que esto "atenta contra el derecho legal y constitucional de un estado democrático como es España". "Que haya gente que todavía no respete las leyes y la memoria democrática de este país es fruto del blanqueo constante del Partido Popular a las políticas extremistas de la ultraderecha de Vox", ha añadido.
En este sentido, el PSOE comenzará "una investigación exhaustiva sobre la empresa que permite a esta persona circular y exhibir banderas anticonstitucionales".
Por su parte, el gobierno local ha señalado que, "según las averiguaciones realizadas, el vehículo es de un proveedor de hormigón de la contrata, no de la propia empresa adjudicataria" de estas obras, según fuentes municipales.
Desde los servicios técnicos del Ayuntamiento se pedirá a la empresa "que vele por la no exhibición de imágenes que no cumplan la legalidad democrática o/y cualquier elemento que pudiera ser no acorde a la normativa", añaden las mismas fuentes.
Suscríbete para seguir leyendo
- El Supremo condena a una comunidad de regantes a pagar 1,5 millones por apropiarse ilegalmente de 811.146 m³ del Segura
- La tesorera del Ayuntamiento de Sant Joan y un hijo de una edil del PP de San Vicente también tienen piso protegido en Les Naus de Alicante
- Dos propietarios renuncian a su vivienda protegida en la urbanización de Les Naus de Alicante
- Dos 'pesos pesados' de las Hogueras, vinculados a las viviendas protegidas de Les Naus en Alicante
- Un alicantino necesitaría 3.600 euros de sueldo para pagar el alquiler sin apuros
- Gonzalo Bernardos lanza un aviso sobre el mercado laboral: “Los españoles nos lo tenemos que hacer mirar”
- Llega la primavera: Alicante se despide de la inestabilidad tras siete borrascas con mucho viento y poca agua
- Milagro junto al Liceo Francés en El Campello