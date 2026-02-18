La playa para perros de El Campello, cerrada: el motivo es muy desagradable

Otra vez. Y ya van unas cuantas en los últimos meses. Un nuevo vertido descontrolado ha afectado a la Punta del río Seco de El Campello, en este caso a la playa para perros, que ha sufrido la contaminación de sus aguas.

El Instituto de Ecología Litoral, con sede en el municipio, realiza periódicamente análisis y en uno de ellos salieron unos valores muy altos de fecales. El Ayuntamiento, en cuanto ha tenido conocimiento del resultado, ha procedido a la clausura temporal de la playa, explican fuentes municipales.

Así, se ha acordonado la zona con unas vallas y unas cintas para impedir el paso. La playa permanecerá cerrada hasta que los resultados de las analíticas den negativo.

Aliviadero

El vertido no se ha producido por un fallo en las depuradoras del Gallo Rojo, que históricamente provocaban que las fecales salieran por el aliviadero y desembocasen directamente en el río Seco y la playa.

Por ello, la Policía Local está investigando cuáles han podido ser las causas para que el material contaminante se vertiese y acabase llegando hasta el mar, según las mismas fuentes.

Cala del Riu Sec de El Campello, con las piedras ennegrecidas, el pasado diciembre / INFORMACIÓN

El último episodio de desastre medioambiental de este tipo se produjo hace menos de tres meses en la cala de la Punta del río Seco. Una inspectora de la Conselleria de Medio Ambiente y técnicos municipales de playas y medio ambiente acudieron a la zona y corroboraron que los vertidos no eran responsabilidad del Ayuntamiento.

Piedras ennegrecidas

Por otra parte, la plataforma ciudadana Río Seco presentó un escrito ante el Ayuntamiento el año pasado en el que solicitaba que la Dirección General del Agua, en el ejercicio de sus competencias, iniciase de oficio las actuaciones necesarias para la limpieza, restauración y control ambiental de la desembocadura del río Seco, en coordinación con la CHJ y El Campello.

El colectivo incidía en que en la desembocadura del río se observa "un deterioro ambiental progresivo, manifestado en la presencia de piedras ennegrecidas, acumulación de residuos y un estado deficiente del cauce, que requiere una intervención urgente" de limpieza y restauración.