San Vicente lanza unos presupuestos de récord tras "limar discrepancias" el PP y Vox

Unos presupuestos otra vez de récord. El equipo de gobierno de PP y Vox de San Vicente del Raspeig lanza para 2026 las mayores cuentas de su historia, que además superarán por primera vez los 60 millones de euros.

Y lo ha hecho tras "limar discrepancias" entre los dos socios, según han reconocido este miércoles el alcalde, Pachi Pascual (PP), y el edil de Intervención, Pablo Quintana (Vox). "No ha habido grandes diferencias, somos partidos distintos, pero el objetivo es mejorar la calidad de vida de los ciudadanos", ha afirmado el primer edil.

El presupuesto "realista, pero ambicioso" alcanza los 60.603.000 euros, un incremento del 7,08 % respecto a 2025 (cuatro millones más), y pasará por el pleno para su aprobación en marzo.

El Consistorio destinará 5,3 millones de euros a inversiones, que representan el 9% del presupuesto, con hasta 48 proyectos. Entre ellos, destaca la construcción del reclamado IES número 6 (2,7 millones) y la construcción de un aulario y una nave-taller en el CIPFP Canastell, (231.000 euros), ambas obras incluidas en el Plan Edificant.

También se acometerá la renovación del alumbrado público en los cuatro polígonos industriales del municipio con más de 530.000 euros, la adecuación de los bajos del Ayuntamiento, con 280.000 euros, y una zona recreativa en el barrio El Tubo (100.000 euros).

Son realistas, pero ambiciosos, para mejorar los servicios al ciudadano, la seguridad y las infraestructuras y para la dinamización de la ciudad Pachi Pascual — Alcalde de San Vicente del Raspeig (PP)

Otras partidas significativas son, por un lado, la dedicada a la mejora de viviendas, por importe de cerca de 50.000 euros, que permitirá al Ayuntamiento habilitar dos estancias para emergencia habitacional.

Gasto en personal

El gasto en personal se lleva el 41% del total, con un incremento del 11% por la creación de ocho plazas municipales, las mejoras salariales y la implantación de la carrera profesional.

La plantilla del Ayuntamiento crece con cuatro policías locales, dos trabajadores en Servicios Sociales y otros dos en Deportes, necesarios tras la apertura del pabellón sur y de la gestión municipal del velódromo.

Cerca de 13,5 millones de euros de gastos se destinarán al llamado bienestar comunitario, lo que supone un aumento del 6,6% respecto al ejercicio anterior, motivado principalmente por el refuerzo del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos y limpieza viaria.

El alcalde y el edil de Intervención de San Vicente, entre los portavoces municipales de PP y Vox / L. Gil López

En el apartado de ingresos, el equipo de gobierno continúa su política de contención de tributos y tasas de carácter municipal, como ya hizo en 2025 con la reducción del 5% del IBI.

No obstante, contempla un incremento del 4,49% en el apartado de "tasas y otros ingresos", que engloba el tasazo de la basura y la recuperada ordenanza de veladores, lo que hace una recaudación de 10,1 millones de euros.

Emergencias

El alcalde ha recalcado que por primera vez habrá tres partidas específicas, por un importe superior a 35.000 euros, para la compra de material para la atención de posibles emergencias, "muy necesario" tras la puesta en marcha de la oficina municipal frente a emergencias y el CECOPAL.

Consolidan el propósito que nos unía de acabar con la parálisis de ocho años de gobierno del PSOE Pablo Quintana — Edil de Intervención (Vox)

Pascual ha señalado que el objetivo "fundamental" es cumplir con los compromisos de "mejorar los servicios al ciudadano, el fomento del empleo, la seguridad y las infraestructuras y dinamizar la ciudad, sin recurrir al endeudamiento.

Por su parte, el concejal de Intervención ha puesto en valor otras acciones que se materializarán este año, como un sistema de cámaras de vigilancia en diferentes espacios del casco urbano, una nueva unidad canina en la Policía Local, el nuevo servicio de transporte de autobús a demanda y talleres de empleo.

Quintana ha subrayado la apuesta por la seguridad, la limpieza y el progreso de la ciudad con unos presupuestos que consolidan "el propósito que nos unió, que es acabar con la parálisis de los ocho años de gobierno socialista con la puesta en marcha de servicios esenciales dignos para el municipio y numerosas mejoras en instalaciones".