Antes en San Vicente, ahora en El Campello: el cartel de municipio igualitario, vandalizado
La señalética instalada en la N-332 ha sido pintada con espray negro y el gobierno local va a proceder a su limpieza
Primero fue en San Vicente del Raspeig y ahora le ha tocado el turno a El Campello. Los vándalos y los que no creen en la igualdad la han tomado con las señales que municipios de la provincia instalan para lanzar el mensaje de libre de violencia machista.
El cartel que está situado en la Nacional 332, poco antes de entrar a El Campello, ha sido vandalizado. Las palabras "municipio igualitario" han sido tachadas con un espray negro, tanto en castellano como en valenciano. Solo queda el nombre del municipio y el fondo morado.
El gobierno local ha recalcado que siempre que se registra un acto de vandalismo de este tipo en mobiliario urbano o señalética se procede a su limpieza. Los operarios municipales comprobarán con qué pintura han hecho el ataque y emplearán los productos adecuados para reponer esa señal.
Sanciones
La ordenanza de convivencia ciudadana de El Campello recoge sanciones de hasta 750 euros para quienes realicen todo tipo de grafito, pintada, mancha, garabato, escrito, inscripción o grafismo, con cualquier materia (tinta, pintura, materia orgánica, o similares) sobre cualquier elemento del espacio público.
Por su parte, Esquerra Unida ha mostrado su más firme condena ante el acto vandálico, que considera que va más allá de una actuación incívica. "Cuando únicamente se tacha el mensaje contra la violencia machista, estamos ante un hecho con clara intencionalidad ideológica que banaliza una realidad que cada año cuesta la vida a decenas de mujeres", explica la formación.
Contexto político
EU recuerda que estos hechos se producen en un contexto político en el que la extrema derecha, en particular Vox, mantiene un discurso "constante de ataque a las políticas de igualdad y de cuestionamiento de la violencia machista".
Ese clima "de negacionismo y confrontación" contra los derechos de las mujeres contribuye, incide EU, "a normalizar comportamientos intolerables como el que hemos sufrido".
Hace un año fue San Vicente quien sufrió este tipo de actos, con dos señales instaladas en el barrio Santa Isabel y en una de las rotondas del barrio Sol y Luz que fueron vandalizadas en varias ocasiones.
