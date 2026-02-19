Ya hay nueva fecha para la protesta contra el crematorio de Sant Joan

Con el lema "No al crematorio. Por nuestra salud, por Sant Joan", el municipio será escenario de una protesta contra la instalación que tiene prevista la empresa ASV. La manifestación se iba a celebrar el pasado 31 de enero, pero el temporal de viento obligó a su aplazamiento.

Será el próximo sábado, 28 de febrero, a las 12 horas en la plaza de la Constitución del municipio. El recorrido se iniciará allí, atravesará la Rambla y finalizará en la casa consistorial.

La concentración está organizada por diferentes colectivos: las asociaciones de vecinos de Benimagrell y de Nou Nazareth, la Asociación de Familias de Alumnado del colegio Lo Romero, la Asociación de Madres y Padres de Alumnos del instituto Lloixa, la junta de personal del Hospital de Sant Joan, personal de la Universidad Miguel Hernández y la Plataforma Anticrematorio y por la Dignidad de Sant Joan.

Cartel de la convocatoria / INFORMACIÓN

Los convocantes recalcan que no están en contra de los crematorios, pero en este caso concreto rechazan su ubicación al lado de zonas "sensibles y muy pobladas" como colegios, el hospital, la UMH o zonas residenciales.

Alegaciones

Los afectados inciden en que el decreto 228/2018, en el anexo 8, se refiere expresamente a una distancia de 500 metros de los crematorios a zonas residenciales: "Esto y las más de 5.000 firmas entregadas en las alegaciones debería ser suficiente (al margen de otros argumentos alegados) para que este tema se zanjase".

Además, recuerdan que el PGOU de Sant Joan de 2013 "prohíbe expresamente" la instalación de crematorios en todo el término municipal. Por ello, creen que ASV, la empresa que impulsa el crematorio, "intenta buscar rendijas jurídicas para instalar su actividad a pesar de la oposición de los ciudadanos y todos los grupos políticos".

En 2006, con mandato del PSOE hubo una manifestación masiva y en 2013, con la alcaldía en manos del PP, se produjo otras. Además, se produjeron concentraciones, rutas en bici y otras iniciativas en contra del crematorio.