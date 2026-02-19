El puente de Mutxamel que tiene los días contados

Adiós al puente, bienvenida a la rotonda. El Consell va a demoler el paso superior que hay en la CV-800 en Mutxamel, la carretera que hay nada más salir de la autovía y que toman miles de vehículos cada día en dirección al casco urbano del municipio, a sus urbanizaciones y a Xixona o Busot.

El presupuesto supera el millón de euros y el periodo de ejecución previsto es de seis meses. La Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación no ha dado fecha concreta del inicio de los trabajos, pero estima que, a falta de finalizar los trámites administrativos, arranquen este año.

El objetivo de la actuación es facilitar la circulación en una carretera que constituye el principal acceso al casco urbano del municipio y a su zona industrial.

Además, con la demolición del puente se pondrá fin a la problemática que genera en la actualidad, que limita la altura máxima de paso de los vehículos a 4,50 metros.

De hecho, según confirman fuentes de la conselleria, más de un camión se ha quedado enganchado sin poder pasar y debajo del puente se aprecian las marcas que han dejado vehículos pesados al rozar con la parte superior.

Debajo del puente se aprecian las rozaduras que han dejado camiones al pasar / INFORMACIÓN

En la actualidad, este tramo de la carretera presenta una media de 17.282 vehículos diarios, siendo el índice de transporte pesado del 4,5 %. Por ello, la conselleria considera necesaria una actuación integral tanto para mejorar el tráfico, como la seguridad vial y las entradas al municipio.

Expropiaciones

La solución proyectada es una rotonda, que contará con una radio exterior de 30 metros y contribuirá a reordenar la circulación y reducir el riesgo de accidentes. No se tienen que llevar a cabo expropiaciones porque la glorieta encaja en el espacio actual.

Los trabajos previstos consisten en el desmontaje y demolición del paso superior, fresado y renovación del firme, reposición de muros y cerramientos, excavaciones de tierras y terraplenes de plataformas, así como trabajos en la red de alumbrado y en la señalética, entre otros.

El conseller de Medio Ambiente, Vicente Martínez Mus; el secretario autonómico de Infraestructuras, Javier Sendra; y la directora general de Infraestructuras Terrestres, María José Martínez Ruzafa, han presentado este jueves al alcalde de Mutxamel, Rafael García Berenguer, y al resto del equipo municipal el proyecto, que ya está preparado.

El conseller y el alcalde, entre Ruzafa y Sendra, en la presentación del proyecto / L. Gil López

Las obras para demoler el puente y construir la rotonda no van a interrumpir la circulación de vehículos, ha señalado la conselleria. Sí habrá cortes puntuales, pero serán por la noche y se tratará de minimizar lo máximo posible las molestias a los vecinos.

Al polígono o al vertedero

La CV-800 es la vía de paso para quienes van a Xixona, Busot o las urbanizaciones, además de los camiones que se dirigen al polígono industrial Riodel de Mutxamel o a la planta de basuras de Xixona.

"Se trata de una obra que supondrá un antes y un después en la mejora de los accesos a la localidad, que mejorará la fluidez del tráfico en una zona con una intensidad muy alta y que aumentará la seguridad vial de la intersección", ha señalado Martínez Mus.

La CV-800 y, al fondo, el puente que será demolido / L. Gil López

Por su parte, el alcalde ha señalado que la glorieta que se va a construir constituye una infraestructura "simbólica" que permitirá eliminar una barrera de entrada la ciudad. "La nueva rotonda mejorará el tráfico pesado y la entrada a Mutxamel para que el municipio pueda crecer y estar bien conectado con el área metropolitana de Alicante", ha señalado.

El primer edil ha subrayado que la actual infraestructura no constituye una entrada "digna" para un municipio de 30.000 habitantes y su supresión permitirá crear una entrada "más intuitiva y segura" al municipio.

"Mutxamel no puede seguir creciendo de espaldas a las grandes vías que nos rodean. Necesitamos infraestructuras que nos permitan conectarnos con normalidad con Sant Joan, con la CV-800 y con nuestro entorno comarcal", ha añadido el regidor.