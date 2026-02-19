Los vándalos no perdonan al barco pirata de El Campello

No hay miramiento, y a los incívicos poco les importa quien pueda resultar afectado. Hace unas horas era el cartel que hay situado en la N-332 a la entrada de El Campello de municipio igualitario.

En esta ocasión, las "víctimas" son los niños y niñas de El Campello y visitantes que desde hace muchos años se sienten poderosamente atraídos por el famoso barco pirata instalado hace años sobre la arena misma de uno de los extremos de la playa Carrer la Mar, en un lugar muy próximo a la Lonja de Pescado.

El famoso barco pirata / INFORMACIÓN

El acto vandálico se registró bajo el amparo que da la oscuridad de la noche, explican fuentes municipales. No se sabe a qué hora de la pasada noche-madrugada, una o varias personas accedieron a esa atracción infantil.

Inutilizado

Acto seguido, destrozaron los escalones por los que se accede al barco, que ha quedado inutilizado hasta que sea reparado por el Ayuntamiento.

Mientras, la Policía Local investiga y revisa el contenido de las cámaras próximas para intentar identificar al o los causantes del daño.