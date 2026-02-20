El crossfit cerrado en Mutxamel se traslada por un problema urbanístico
El centro deportivo no ha podido obtener la declaración de interés comunitario
El centro deportivo de Mutxamel que el Ayuntamiento ordenó clausurar al no tener la preceptiva declaración de interés comunitario ha comunicado que se traslada a Alicante para poder seguir desarrollando su actividad.
El box de crossfit El Coliseo se implantó hace dos años en una nave en la partida Benessiu tras expedir el gobierno local el certificado de compatibilidad urbanística. A continuación, solicitó la declaración de interés comunitario y fue entonces, en la tramitación legal del expediente, cuando surgió un problema «de naturaleza estrictamente urbanística», explica.
Y es que sobre parte del suelo no urbanizable en el que se desarrolla la actividad existe una franja de especial protección que se encuentra previsto en las normas de Mutxamel. Por ello, no se admitió a trámite y se dio plazo para el traslado de la actividad a otra zona.
Legal
El box de crossfit El Coliseo lamenta la «persecución implacable» por parte de otra mercantil del sector, competencia directa, que ha venido denunciando que la actividad no estaba autorizada cuando «era legítima y legal».
Al no obtener la preceptiva declaración de interés comunitario y en el plazo acordado con el Ayuntamiento de Mutxamel para su cierre, la mercantil se encuentra actualmente en el proceso de traslado a una nueva ubicación en Alicante.
