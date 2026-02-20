Lobos al atardecer en San Vicente: la quedada therian que convierte Lo Torrent en territorio salvaje

Si el 28 de febrero paseas por el Parque Lo Torrent de San Vicente del Raspeig y ves a varios jóvenes con máscaras de lobo, colas y practicando carreras a cuatro patas, no es un rodaje de Netflix ni una despedida de soltero temática. Es una "quedada therian”.

El cartel ya circula por TikTok con estética de luna llena, bosque místico y mirada intensa. La convocatoria invita a acudir “si sois therian”. Y la pregunta inevitable para quien no viva pegado a redes es: ¿perdón, qué?

Imagen de un Therian, la nueva moda de la que todo el mundo habla / INFORMACIÓN

Qué significa realmente “therian”

El término procede del inglés therianthropy, formado a partir del griego antiguo thērion (bestia o animal salvaje) y ánthrōpos (humano). En su sentido tradicional alude a la transformación humano-animal. Pero en el uso contemporáneo que circula en comunidades therian no se interpreta de manera literal.

No se trata de creer que el cuerpo cambie ni de esperar una metamorfosis bajo la luna llena. Se refiere a la vivencia de una conexión interior, psicológica o espiritual, con un animal concreto. Para quienes se identifican como therian, esa conexión forma parte de su identidad personal.

Es decir: no dicen que sean físicamente lobos. Dicen que se sienten identificados con el lobo como símbolo o referencia interna.

Cartel de la quedada therian en San Vicente del Raspeig convocada a través de TikTok. / INFORMACIÓN

De foros de los 90 al algoritmo de TikTok

Aunque ahora parezca una moda recién salida del último trend, la comunidad therian empezó a organizarse en la década de 1990 en foros de internet. Allí, personas que experimentaban esa conexión identitaria compartían experiencias, lenguaje y apoyo mutuo.

Lo que ha cambiado es la visibilidad. TikTok, Instagram y YouTube han amplificado el fenómeno. Las máscaras, las colas y sobre todo la “cuadrupedia”, también conocida como quadrobics, se han convertido en viral e inunda las redes en las últimas semanas con adolescentes correteando a cuatro patas.

Algunos lo viven como identidad profunda. Otros lo practican como juego corporal, reto físico o estética performativa. La frontera no siempre es clara, y eso explica parte del desconcierto social.

No es lo mismo que ser furry

Una confusión habitual es mezclar a los therian con el furry fandom. No, no son lo mismo.

El mundo furry gira en torno a personajes animales antropomórficos (animales con rasgos humanos) y tiene un componente creativo ligado al cómic, la animación, los videojuegos o el cosplay.

La identidad therian, en cambio, se plantea como una vivencia interna de conexión con una especie no humana, más allá del gusto estético o del disfraz. Aunque visualmente puedan parecer similares en redes, el enfoque es distinto.

Máscaras, colas y cuadrupedia: la tendencia “therian” que aterriza en Alicante. / INFORMACIÓN

¿Por qué conecta con jóvenes?

La adolescencia es una etapa de exploración identitaria intensa. Las redes permiten encontrar comunidades con intereses muy específicos que antes estaban dispersas. Esa sensación de pertenencia puede resultar poderosa.

Algunos psicólogos apuntan que identificarse simbólicamente con un animal puede funcionar como forma de canalizar emociones o expresar rasgos personales. Otros advierten de que, en determinados casos, puede reflejar una crisis de identidad que conviene observar con atención, sin alarmismo pero tampoco con simplificaciones.

En cualquier caso, el fenómeno está creciendo en visibilidad.

La quedada en San Vicente

La convocatoria en Lo Torrent no es un evento oficial ni institucional. Es una reunión informal promovida en redes por jóvenes que se identifican como therian o que comparten ese interés.

Estos encuentros suelen servir para conocerse fuera de la pantalla, grabar vídeos, practicar quadrobics o simplemente compartir tiempo en un entorno natural.

Puede resultar chocante para quien lo vea desde fuera. Pero reducirlo a “jóvenes que creen que son animales” es impreciso y simplista. El propio concepto therian, tal como lo explican quienes forman parte de la comunidad, no habla de transformación física, sino de identidad simbólica.

El 28 de febrero, Lo Torrent no se llenará de hombres lobo. Se llenará, si la convocatoria prospera, de adolescentes que han encontrado en internet una forma distinta de explicarse a sí mismos.

Y eso, más allá de las colas y las máscaras, dice bastante sobre la generación que crece entre el algoritmo y la búsqueda de identidad.