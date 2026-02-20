San Vicente impulsa la primera de las tres grandes (y demandadas) obras educativas

San Vicente del Raspeig ha iniciado el proceso de licitación para la reforma del colegio L’Horta, una actuación en la que se invertirán cerca de 964.000 euros, correspondientes al Plan Edificant de la Generalitat.

Es la primera de las tres grandes y demandadas obras educativas que prevé comenzar este año. Las otras dos son la construcción del IES número 6, con 2,7 millones, y un aulario y una nave-taller en el CIPFP Canastell, por 231.000 euros.

La intervención incluye la construcción de un gimnasio, la adecuación de la instalación eléctrica y el cambio de la fuente de suministro de la calefacción, un proyecto que se realizará entre los ejercicios 2026 y 2027.

Las nuevas dependencias deportivas contarán con más de 382 metros cuadrados en el que destaca la adecuación de una pista polideportiva de alrededor de 180 metros cuadrados que permitirá ampliar la capacidad de realizar actividades escolares y extraescolares.

Zona de juegos

El espacio se ubicará en la zona norte de la parcela del centro público L’Horta, junto a la zona de juegos destinada a estudiantes de Primaria, aprovechando el espacio existente sin acondicionar. En su interior, la futura infraestructura albergará dos vestuarios, un despacho para el equipo docente y un almacén para guardar el material deportivo del centro.

Calendario de trabajo La concejalía de Educación ha creado un calendario de trabajo, llamado "San Vicente educa", con los directores de todos los centros del municipio. La edil ha explicado que este año 2026 "queremos cambiar nuestra dinámica colaborativa para estrechar relaciones con toda la comunidad educativa y anticipar un plan de actividades extraescolares educativas muy variadas dirigidas principalmente al alumnado y a las familias sanvicenteras, aunque también está abierto a la asistencia de todos los interesados".

El alcalde y concejal de Arquitectura, Pachi Pascual, ha asegurado que este año marcará "un antes y un después" en la educación pública por el notable aumento de la inversión que se ha realizado a través de los presupuestos municipales y la agilización de todos los trámites para garantizar el comienzo de obras "muy necesarias y demandadas por la comunidad educativa".

Tramitación

Por su parte, la concejal de Educación, Melania Llopis, ha celebrado este nuevo paso en la tramitación y ha explicado que se han mantenido varias reuniones con la Dirección General de Infraestructuras Educativas para coordinar la ejecución de las obras del CEIP L’Horta.

La edil ha reconocido que es una obra "importante" porque dota a este centro de un gimnasio para que se puedan desarrollar numerosas actividades con el alumnado, que está por encima de los 400 estudiantes, y se mejoran servicios esenciales, como la calefacción y el sistema de suministro eléctrico.