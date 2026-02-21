El Campello renueva parte de su flota con 12 vehículos para mejorar los servicios públicos

El Ayuntamiento de El Campello ha incorporado 12 nuevos vehículos a la flota municipal con el objetivo de reforzar los servicios públicos, mejorar las condiciones de trabajo del personal y aumentar la seguridad en las labores diarias.

La nueva dotación incluye un camión cesta para la brigada electricista; cinco furgonetas cerradas de dos plazas destinadas a las brigadas de obras, jardinería y electricidad; dos vehículos ligeros tipo volquete, de tres plazas y con caja basculante, para obras y jardinería; una furgoneta cerrada sobreelevada de dos plazas para los trabajos en playas; dos vehículos ligeros de cinco plazas con ventanillas traseras para los encargados de las brigadas de obras y jardinería; y un turismo de cinco plazas para la brigada electricista.

Así ha sido la presentación de la nueva flota móvil de El Campello / INFORMACIÓN

Los vehículos se han expuesto esta mañana en la explanada junto a la Jefatura de la Policía Local, donde han sido presentados por el alcalde, Juanjo Berenguer, acompañado por la primera teniente de alcalde, Lourdes Llopis; el concejal de Servicios y Mantenimiento, Rafa Galvañ; así como responsables de los distintos departamentos y trabajadores municipales.

Durante el acto, el primer edil ha señalado que esta actuación supone “otro compromiso cumplido” dentro del Plan Municipal de Inversiones aprobado en 2024, que salió adelante con los votos favorables de PP y VOX, la abstención de PSPV-PSOE, Compromís y EU-Unides Podem, y el voto en contra de Per El Campello.

Noticias relacionadas

La inversión total destinada a la adquisición de los vehículos asciende a 405.127,84 euros. Para completar la renovación de la flota municipal, el Ayuntamiento tiene pendiente la compra de una furgoneta adaptada para el traslado diario de menores con diversidad funcional, cuya licitación ha quedado desierta y se volverá a convocar próximamente.