Doble desfile para poner el colofón al Mig Any de Xixona

Xixona cerró ayer el Mig Any tras una intensa semana de programación cultural y musical, y lo hizo con el acto central: un doble desfile por la mañana y por la tarde. El Mig Any es un gran punto de encuentro en el que se unen tanto los festeros de las fiestas patronales de Moros y Cristianos, que se celebran en agosto, como los de los Heladeros, que tienen lugar en octubre. Este sábado los actos comenzaron por la mañana con una mascletà en la Plaça de les Monges, como preludio del primero de los desfiles por la avenida de la Constitució. Tras los actos de hermandad, por la tarde se celebró el segundo desfile, en el que volvieron a salir los festeros, junto a los capitanes y capitanas de los bandos moro y cristiano.