Megaoperación en Sant Joan: la "mudanza" de un árbol de 160 años a la rotonda de Santa Faz

Imagínense arrancar de cuajo un árbol de 160 años y 32 toneladas de peso, subirlo con una grúa a un camión y llevarlo por la carretera hasta una rotonda para ser trasplantado. Es lo que ha ocurrido este viernes en Sant Joan d'Alacant con un ejemplar que está incluido en el catálogo de bienes y espacios protegidos.

Se trata del almez de la calle Verónica que está situado en Santa Faz. En el terreno está prevista la construcción de viviendas, pero la promoción urbanística no se podía realizar sin salvar este árbol, que tiene un tronco de dos metros de perímetro.

El "llidoner de la Verónica", como se denominaba popularmente, no podía seguir allí, por lo que el Ayuntamiento de Sant Joan d’Alacant comenzó las gestiones para que la empresa constructora asumiera las labores de trasplante de este valioso ejemplar.

Las labores coordinadas por las Concejalías de Medio Ambiente y Parques y Jardines permitieron contactar con una empresa especializada. Se ha encargado Doctor Árbol, una mercantil experta en arboricultura y urban forestry -silvicultrua urbana-, con sede en Barcelona y con una gran experiencia a la hora de tratar árboles singulares.

Recto y grueso

La ficha del catálogo de bienes y espacios protegidos recoge que el almez es un ejemplar de dimensiones armoniosas con un tronco principal recto, grueso y de corteza fina, que se abre en cuatro brazos principales a una altura de 230 centímetros y estos, a su vez, vuelven a dividirse progresivamente en ramas secundarias.

El ejemplar, a punto de "entrar" en la rotonda / INFORMACIÓN

Ha sido podado en los últimos años eliminando ramas colgantes, incluye el documento, con una copa amplia, globosa y bien equilibrada y que presenta un follaje denso, con un cuidado y riego regular.

La operación para trasplantar el almez se ha alargado por espacio de ocho horas, desde las 8 hasta las 16 horas, aparte de dos días más de trabajos preparatorios.

En la maniobra se han necesitado ocho vehículos pesados, entre grúas, plataformas y excavadoras. Una vez arrancado el llidoner de 14 metros de alto y 17 metros de copa, el camión ha atravesado una distancia de unos 100 metros sin que el valioso ejemplar fuera tumbado, ni encajonado ni dañado.

Palmera

Su nueva "casa" es la rotonda de Santa Faz, donde ya mora. Por su parte, una palmera de ocho toneladas que había en esa glorieta también ha sido trasplantada para dejar paso al almez. La palmera se ha ubicado en otra rotonda que hay en la ronda de San Vicente-Sant Joan.

El concejal de Parques y Jardines, José Luis Olcina, ha asegurado que se ha tratado de una obra "de ingeniería" en la que se ha socavado el perímetro del árbol y se ha sacado de cuajo, con especial cuidado para preservarlo.

Por su parte, el edil de Medio Ambiente, Nicolás López, ha explicado que se trata de un ejemplar "con un valor sentimental enorme" para los vecinos de Santa Faz.