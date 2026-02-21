Susto en el barrio Trinidad de El Campello por el incendio del tejado de una vivienda en obras
Los bomberos tuvieron que romper parte del techo de la vivienda para extinguir el incendio
Un incendio declarado en el tejado de una vivienda del barrio Trinidad de El Campello provocó ayer por la mañana un importante despliegue de medios de emergencia. Afortunadamente, el siniestro se saldó sin daños personales, aunque sí causó desperfectos materiales en el inmueble afectado.
Según las primeras informaciones, el fuego se originó mientras se realizaban trabajos de reparación en el tejado. Una chispa procedente de una soldadura prendió en la lana de roca utilizada como material aislante entre el doble techo y la teja. Este tipo de aislante, al quedar oculto, facilitó que las llamas se propagaran con rapidez antes de ser detectadas.
El incendio movilizó a cuatro dotaciones de bomberos, así como a dos patrullas de la Policía Local y otras dos de la Guardia Civil, que acudieron a la zona para asegurar el perímetro y colaborar en las labores de emergencia. Para poder sofocar completamente el fuego, los bomberos se vieron obligados a romper una parte considerable del tejado y retirar la lana de roca afectada, un material especialmente complicado de extinguir cuando arde en espacios cerrados.
Tras varias horas de intervención, el incendio quedó controlado y fue dado por extinguido en torno al mediodía. Los servicios de emergencia permanecieron en el lugar para comprobar que no quedaran focos activos y garantizar la seguridad de la vivienda y de las casas colindantes.
El incidente generó alarma entre los vecinos del barrio Trinidad, aunque todo quedó finalmente en un gran susto.
Suscríbete para seguir leyendo
- Sisi visitó el Huerto del Cura de Elche vestida de amarillo para celebrar que se salvó de un naufragio
- Más tiempo para pujar por la finca alicantina de 1.100 hectáreas que fue de Julio Iglesias
- Eder Sarabia, en la previa del Athletic-Elche: 'Siento que estamos muy preparados para ganar en San Mamés
- Los embalses del Segura ya suman 526 hectómetros y garantizan el riego de la huerta este año
- Lobos al atardecer en San Vicente: la quedada therian que convierte Lo Torrent en territorio salvaje
- ¿Por qué los vecinos de Finca Terol se tienen que ir a Castalla para debatir sobre la derrama histórica que tramita el Ayuntamiento de Tibi?
- Un paciente británico muere por accidente en un hospital de Benidorm y hallan su cuerpo cuatro días después
- Última fecha para la apertura de la zona de ocio del Puerto de Torrevieja: finales de abril, principios de mayo