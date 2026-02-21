Susto en el barrio Trinidad de El Campello por el incendio del tejado de una vivienda en obras

Un incendio declarado en el tejado de una vivienda del barrio Trinidad de El Campello provocó ayer por la mañana un importante despliegue de medios de emergencia. Afortunadamente, el siniestro se saldó sin daños personales, aunque sí causó desperfectos materiales en el inmueble afectado.

Según las primeras informaciones, el fuego se originó mientras se realizaban trabajos de reparación en el tejado. Una chispa procedente de una soldadura prendió en la lana de roca utilizada como material aislante entre el doble techo y la teja. Este tipo de aislante, al quedar oculto, facilitó que las llamas se propagaran con rapidez antes de ser detectadas.

El incendio movilizó a cuatro dotaciones de bomberos, así como a dos patrullas de la Policía Local y otras dos de la Guardia Civil, que acudieron a la zona para asegurar el perímetro y colaborar en las labores de emergencia. Para poder sofocar completamente el fuego, los bomberos se vieron obligados a romper una parte considerable del tejado y retirar la lana de roca afectada, un material especialmente complicado de extinguir cuando arde en espacios cerrados.

Tras varias horas de intervención, el incendio quedó controlado y fue dado por extinguido en torno al mediodía. Los servicios de emergencia permanecieron en el lugar para comprobar que no quedaran focos activos y garantizar la seguridad de la vivienda y de las casas colindantes.

El incidente generó alarma entre los vecinos del barrio Trinidad, aunque todo quedó finalmente en un gran susto.