La petición de Mutxamel al Gobierno que tiene que ver con su rico patrimonio histórico

Mutxamel ha solicitado al Ministerio de Cultura financiación con cargo al programa del 2% Cultural para acometer la puesta en valor del conjunto patrimonial formado por la Casa-Torre Ferraz y el Jardín Histórico de Santa Elena, situado en la Plaza de San Roque, en el núcleo histórico del municipio.

El conjunto, de titularidad pública desde diciembre de 2023, constituye una unidad histórica, arquitectónica y paisajística inseparable que trasciende el ámbito estrictamente local al integrarse en el paisaje cultural de la Huerta de Alicante y en la red de torres que configuran uno de los sistemas defensivos y paisajísticos más singulares del territorio.

Las excavaciones y estudios realizados por el Ayuntamiento han permitido datar la torre en el siglo XV, dos siglos anteriores a lo que se consideraba hasta ahora, reforzando así su relevancia histórica y patrimonial.

La actuación presentada al Ministerio se estructura en cuatro grandes líneas de intervención. En primer lugar, se contempla la conservación de la envolvente del edificio, especialmente las cubiertas, con el fin de garantizar su estabilidad estructural y adecuada protección.

Itinerario accesible

En segundo término, se plantea una integración urbana que mejore la relación del conjunto con el espacio público y asegure su plena accesibilidad, mediante la adecuación del entorno inmediato y la habilitación de un acceso lateral con rampa que permita un itinerario accesible.

Paralelamente, el proyecto prevé la recuperación del jardín histórico y la mejora de sus recorridos, así como la apertura y habilitación del patio trasero para su uso público. Finalmente, se incorporarán las dotaciones mínimas necesarias para asegurar un funcionamiento cultural estable y continuado del recinto.

El presupuesto total de la actuación asciende a 618.774,63 euros, para los que el Ayuntamiento ha solicitado una subvención del 60 % con cargo al programa del 2% Cultural, comprometiéndose la administración local a asumir el 40 % restante con fondos propios.

El proyecto permitirá dotar al conjunto de las condiciones necesarias para su apertura definitiva al público

El objetivo principal es posibilitar la apertura total del conjunto a la ciudadanía y activar especialmente el patio trasero como espacio versátil para el desarrollo de actividades culturales y turísticas, como talleres, conferencias, representaciones en vivo y otras iniciativas participativas.

Tras la ejecución de las actuaciones previstas, el inmueble se destinará a un uso público estable y continuado de carácter cultural y sociocultural, garantizando su apertura durante un periodo mínimo de cincuenta años.

La Casa-Torre Ferraz de Mutxamel / INFORMACIÓN

El alcalde de Mutxamel, Rafael García Berenguer, ha señalado que la Casa-Torre Ferraz y los Jardines de Santa Elena están llamados a convertirse "en un centro de referencia" donde desarrollar numerosas actividades culturales y sociales, formando parte de un eje cultural y de servicios junto a la biblioteca, el mercado y el futuro centro de la tercera edad, que reforzará el atractivo del centro tradicional del municipio.

Conservación

Asimismo, ha destacado la importancia del programa estatal, y es que el 2% Cultural se fundamenta en que parte de la inversión pública revierta en la conservación del patrimonio histórico.

Mutxamel alberga importantes infraestructuras estatales y el regidor resalta que "nunca" ha recibido financiación de este programa: "Consideramos justo que esa inversión pública tenga también un retorno en la protección y puesta en valor de nuestro patrimonio".

El primer edil ha añadido que se trata de un Bien de Interés Cultural de gran valor histórico, no solo para Mutxamel, sino para todo el territorio de la Huerta de Alicante. La torre del siglo XV, incide, es "un símbolo de este paisaje histórico y creemos que el Ministerio debe apoyar esta actuación para garantizar su conservación".

Con esta solicitud, el Ayuntamiento, incide, reafirma su compromiso con la conservación y activación del patrimonio histórico como motor de dinamización cultural y urbana.