El Campello mueve ficha con el Monumento al Pescador, incluido el rayo láser

La rehabilitación del conjunto escultórico y fuente del Monumento al Pescador de El Campello, obra del escultor Arcadio Blasco, se desbloquea después de décadas estancada.

La junta local de gobierno del Ayuntamiento ha aprobado este lunes, a propuesta de la concejalía de Infraestructura Pública, contratar los servicios de un gabinete técnico especializado para que elabore el proyecto.

El Monumento al Pescador se colocó en la playa de Carrer la Mar de El Campello en 1990 tras un concurso público. Una parte, que se concibió para ir dentro del agua, es una especie de columna cerámica que simboliza la proa de un barco.

La otra, la que se encuentra en la fuente, sería la popa. Ambas se comunicaban por un láser, pero al poco tiempo de colocarse se estropeó y así se quedó. Años después, se ganó terreno al mar para ampliar la playa y la obra quedó sobre la arena.

Una parte del Monumento al Pescador / Pilar Cortés

El objetivo principal es la puesta en marcha de la fuente de ese conjunto escultórico, que se completa con el monolito ubicado en la arena de la playa. En el año 2022 surgieron problemas de filtraciones en el vaso de la fuente, por lo que se dejó sin uso.

Teselas

Informes técnicos previos determinaron que es necesario garantizar la impermeabilidad del vaso, reponer las teselas de todo el conjunto monumental, renovar la instalación electro-mecánica de la fuente, reponer el láser que unía ambas partes del conjunto escultórico, y mejorar en general el sistema de funcionamiento de la fuente.

Para la restauración del monumento en su integridad, el Ayuntamiento ha reservado 350.000 euros del ambicioso plan de inversiones aprobado en 2024, donde está incluido el proyecto.

Experiencia

El gabinete técnico encargado, Ingeniería y Estudios Mediterráneo, dispone de dos meses para entregar su trabajo y cobrará un total de 13.189 euros (IVA incluido).

Es una consultoría en ingeniería civil, urbanismo e infraestructuras públicas que cuenta con una amplia experiencia en la realización tanto de redacción de proyectos como de dirección facultativa de obras, así como supervisión de infraestructuras y obras públicas.

Entre sus clientes destacan, entre otros, el Ministerio de Fomento, Adif, Aena, el Ayuntamiento Almería, la Generalitat, Ayuntamiento de Alicante, Principado de Asturias, Junta de Extremadura o los puertos de Alicante y Tarragona.

Después, saldrán a licitación las obras, para lo que se requiere con carácter previo disponer de una autorización de los herederos de Blasco al tratarse de una intervención que afecta a una creación artística, sujeta por tanto a derechos de autor. El Ayuntamiento campellero también deberá pedir autorización al departamento ministerial de Costas.