Un patrullero de la Armada atraca este martes en El Campello y podrá ser visitado por la tarde

El patrullero ‘Formentor’, unidad de la Armada con base en el Arsenal de Cartagena, realizará este martes una escala en el puerto de El Campello. Esta escala se realizará en el marco de una de las navegaciones de Vigilancia Marítima que este buque realiza en el litoral mediterráneo habitualmente. Durante su escala, el buque atracará en el muelle de la Armada, donde ofrecerá una jornada de puertas abiertas a todos los ciudadanos de 16.00 a 17.30 horas.

Con ello, la Armada quiere dar a conocer la misión de este buque, y los medios con los que cuenta a bordo. Tras esto, se prevé realizar un solemne acto de arriado de bandera, el cual tendrá lugar a partir de las 18.30 horas. El acto podrá ser presenciado por todos los ciudadanos que así lo deseen desde el muelle.

El buque tiene una especial vinculación con el municipio desde el 3 de julio de 2007, día en que el Ayuntamiento de El Campello le hizo entrega de su bandera de combate, siendo su madrina Lourdes Padilla Jimenez.

El patrullero Formentor / INFORMACIÓN

El patrullero ‘Formentor’

El patrullero ‘Formentor’, perteneciente a la clase ‘Toralla’ fue construido en los Astileros Viudes (Barcelona) y entregado a la Armada en 1989. Tiene como misión principal proteger los intereses marítimos nacionales y el control de los espacios marítimos de soberanía e interés nacional, contribuyendo a las actividades que llevan a cabo las distintas administraciones públicas con responsabilidad en el ámbito marítimo.

Noticias relacionadas

El buque está integrado en la Fuerza de Acción Marítima (FAM), que dentro de la Flota, está formada por el conjunto de unidades que tienen por cometido principal prepararse para proteger los intereses marítimos nacionales y el control de los espacios marítimos de soberanía e interés nacional, encargándose, con un enfoque integral, de asegurar la cooperación permanente con los diversos organismos de la Administración con competencias en el ámbito marítimo, lo que constituye la contribución de la Armada a la Acción del Estado en la mar.