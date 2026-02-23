San Vicente deja a medio asfaltar un camino rural... atentos a lo que hay a ambos lados

San Vicente del Raspeig está llevando a cabo obras de acondicionamiento y asfaltado en una serie de caminos rurales del municipio que se encuentran en mal estado. Hasta aquí todo normal, una actuación más de entre las muchas que acomete un ayuntamiento.

Pero resulta que uno de esos caminos rurales se ha quedado a medias. Se trata del que hay en el Camí de la Torreta, por la zona que hay detrás de Los Girasoles. Y no es por falta de material o de trabajadores, no.

El motivo no es otro que en el vial hay a ambos lados tres parcelas que están bajo investigación por presuntamente estar divididas, a su vez, en decenas de subparcelas donde se asientan construcciones supuestamente ilegales.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de San Vicente abrió diligencias por la presunta reparcelación irregular de uno de los tres terrenos, que fue precintado el pasado octubre por parte del Ayuntamiento, de acuerdo con la Agencia Valenciana de Protección del Territorio.

Parcela precintada el pasado octubre, con dos perros en su interior / Jose Navarro

El Seprona inició la instrucción por un supuesto delito sobre la ordenación del territorio y el urbanismo en una investigación que se inició tras detectarse la división del solar en 17 subparcelas situadas en suelo no urbanizable de protección agrícola en contra del criterio del Ayuntamiento y de la Agencia Valenciana de Protección del Territorio.

Invasión del camino público

A este solar se han unido otros dos en el mismo Camí de la Torreta, también divididos en varios trozos. Además, uno de los tres terrenos ni ha respetado siquiera el trazado de la vía y ha invadido parte del camino público, explican fuentes municipales.

El juzgado está procediendo a notificar a todos los propietarios de esas subparcelas la situación, pero en muchos casos resulta muy complicado de encontrarles.

Ante esta situación, el gobierno local ha decidido no asfaltar el camino porque no quiere consolidar su urbanización que da a estas tres parcelas, según las mismas fuentes. Si arreglara el vial, sería como si estuviera dando condición de legalidad a una actuación que, además, está en pleno proceso judicial.

El camino a medio asfaltar en San Vicente / Jose Navarro

Vecinos de la zona, por su parte, muestran su malestar porque llevan años aguardando el asfaltado y cuando vieron aparecer las máquinas creían que era el capítulo final, pero se han encontrado conque no es así.

"Está presupuestado, comienzan a asfaltar el camino rústico y paran, nosotros pagamos impuestos y queremos que se haga", lamentan.

Sanciones

La reparcelación irregular de terrenos pueden llevar aparejadas sanciones de hasta 3.000 euros y también la ejecución subsidiaria por parte de la Agencia Valenciana de Protección del Territorio a cargo de las personas interesadas, según establece la Ley de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje.

Todo ello, sin perjuicio de la incoación del expediente sancionador por una posible infracción tipificada como muy grave, que se podrá sancionar con multa del 20 % al 30 % del valor en venta de los lotes fraccionados.

Podrá considerarse como circunstancia agravante la no suspensión de las actuaciones acordadas a efectos de la cuantía de la sanción a imponer por la Agencia Valenciana de Protección del Territorio.