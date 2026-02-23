San Vicente inicia el proceso de selección de 14 nuevas plazas

El Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig ha iniciado cuatro nuevos procedimientos de selección de personal. A partir de esta semana, los interesados podrán comenzar a inscribirse siguiendo las instrucciones que aparecen en el siguiente enlace: https://raspeig.es/seccion/procesos-de-seleccion/.

La convocatoria va dirigida a la elección de siete auxiliares de servicios del grupo C2, tres de las plazas reservadas para personas con diversidad funcional; dos auxiliares de biblioteca (C2); un técnico medio de gestión económica (A2) y cuatro trabajadores sociales (A2).

El concejal de Recursos Humanos, Óscar Lillo, ha confirmado que este mismo lunes comienza el plazo de veinte días hábiles para recopilar toda la documentación y presentar las candidaturas.

El edil destaca que con el presupuesto municipal de 2026, que tiene que pasar por el pleno para su aprobación, este año la plantilla alcanzará los 421 trabajadores, lo que supone un incremento de 8 plazas más, "algo histórico en este municipio". Las nuevas plazas son para reforzar las áreas de Policía, Deportes, Civic y Derechos Sociales.

Carrera profesional

Según el concejal, la estrategia marcada desde el área de Recursos Humanos va dirigida a mejorar la calidad de empleo de los funcionarios municipales. Prueba de ello ha sido la puesta en marcha desde 2025 de la carrera profesional, la finalización de los procesos de consolidación y estabilización, la creación de nuevas plazas, la puesta en marcha de nuevos procesos de selección y otras mejoras en diferentes áreas.

Lillo ha agradecido "el gran trabajo" que se está haciendo desde el área de Recursos Humanos al agilizar todos los procesos para que, cuanto antes, se puedan cubrir todas las plazas "que se necesitan para cambiar la dinámica de este Ayuntamiento y adaptarla a las necesidades reales de los trabajadores municipales, que desarrollan servicios esenciales para toda de la ciudadanía".