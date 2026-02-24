El Campello encarga una auditoría interna para saber cuántos expedientes urbanísticos tiene por resolver (y no son pocos)

Más de 9.000 expedientes urbanísticos abiertos desde el año 2013. Es la elevada cifra que tiene el Ayuntamiento de El Campello, una situación que el propio jefe de servicio de Disciplina Urbanística asume en un informe que es "totalmente insostenible".

Por ello, el alcalde y concejal de Territorio y Vivienda, Juanjo Berenguer, ha encargado una auditoría interna para conocer exactamente cuántos de esos expedientes urbanísticos quedan por resolver.

Según explican fuentes municipales, "muchos" de esos certificados están conclusos, únicamente a falta de archivarlos, y esa "anomalía" es lo que se quiere solventar. El objetivo es detectar cuántos expedientes están abiertos por error y pueden remitirse para su archivo y cuántos quedan abiertos realmente y qué actuaciones administrativas son necesarias realizar.

El gobierno local del PP sacó a concurso en octubre un contrato menor para adjudicar los servicios profesionales de análisis y de auditoría por un importe de 14.999 euros más IVA. No obstante, el proceso quedó desierto al no presentarse ofertas para su adjudicación.

A la vista de la urgencia de realizar la auditoría, el alcalde dio la orden en diciembre de pasado de que la revisión se realizase por medios propios, con personal municipal. La auditoría interna se inició en enero y en estos momentos se encuentra en fase ejecutiva y sin que haya concluido todavía el proceso necesario para obtener un resultado fiable, completo y contrastado, ya que cuenta con un volumen muy voluminoso de expedientes.

El jefe de Disciplina Urbanística alertaba en octubre de que la gestión del servicio resultaba "totalmente insostenible"

El jefe de servicio de Disciplina Urbanística emitió en octubre un informe de evaluación de los años 2024 y 2025 y una propuesta de medidas organizativas y administrativas, en el que ponía de manifiesto la existencia, a fecha 30 de septiembre de 2025, de un total 9.039 expedientes abiertos.

Expedientes abiertos en El Campello entre 2013 y 2025 / INFORMACIÓN

Además, según los datos analizados en el informe, admite que el servicio deja sin poder finalizar a lo largo de un año un porcentaje superior al 50 % de los expedientes que se abren, "situación esta que provoca que anualmente se incorporen cerca de unos mil expedientes a esa cifra de más de nueve mil que se encuentran abiertos desde el año 2013".

Barbacoa sin permiso

Los expedientes son de todo tipo, desde un vecino que ha levantado una valla que sobrepasa la altura máxima hasta otro que instala una barbacoa sin permiso, pasando por el que no pide licencia de obra mayor para la construcción de un edificio.

La problemática en la gestión de urbanismo en el Ayuntamiento se viene arrastrando desde hace años, con un desplome incluido en las multas por infracciones urbanísticas, según los últimos datos de los que dispone este diario.

El pleno ya aprobó en junio una moción que instaba al alcalde a aportar el listado de infracciones urbanísticas sin resolver

Los ingresos en este apartado llegaron a ser irrelevantes en 2022, año en que no entró ni un euro, constatando una tendencia descendente. Se pasó de 76.000 euros en 2019 a sumar entre 2020, 2021 y 2022 apenas 23.124 euros, según consta en las liquidaciones de esos ejercicios.

Moción

El pleno aprobó el pasado junio una moción de EU-Podem que instaba al alcalde, como concejal de Urbanismo, a aportar a los grupos municipales "la evaluación realizada sobre el área de Disciplina Urbanística, así como el listado de todas las infracciones urbanísticas que se encuentren sin resolver".

La propuesta, que salió adelante con el apoyo del PSOE, Compromís, Per El Campello y los dos ediles no adscritos, el voto en contra del PP y la abstención de Vox, señalaba que el servicio municipal encargado de hacer cumplir la legalidad urbanística "languidece año tras año".

Este es solo el primer paso para tener una fotografía del caos al que se ha llevado el urbanismo de El Campello Pedro Mario Pardo — Portavoz de EU-Podem

EU-Podem, por su parte, ha mostrado su satisfacción por el inicio de la auditoría interna del área de Urbanismo, ya que se trata de una reivindicación histórica de la formación, que la viene reclamando desde el año 2015.

"Durante más de una década hemos tenido que escuchar todo tipo de excusas y descalificaciones para evitar su puesta en marcha, como que solicitar una auditoría suponía cuestionar la honorabilidad y el trabajo de técnicos y concejales, o que su realización implicaría la paralización total del Ayuntamiento", asegura el portavoz, Pedro Mario Pardo.

Tras años de insistencia, la situación ha llegado a un punto "tan insostenible que finalmente se han visto obligados a reconocer la situación e iniciar una auditoría interna al reconocer más de 9.000 expedientes abiertos sin resolver".

Diagnóstico

En cualquier caso, EU-Podem tiene claro que, aunque haya tardado mucho, "este es solo el primer paso para tener una fotografía del caos al que se ha llevado" el urbanismo de El Campello. Y a partir de los datos que arroje esta auditoría, se podrá contar con un diagnóstico claro que permita poner los medios necesarios "para que una situación similar no vuelva a repetirse".

La formación de izquierdas da un paso más y anuncia que exigirá explicaciones y responsabilidades a quienes, desde el ámbito político y técnico, "hayan contribuido al descontrol durante todo este tiempo y han preferido mirar a otro lado". Además, si se detectan indicios de posibles infracciones administrativas o responsabilidades contables o penales, acudirá a la vía judicial.