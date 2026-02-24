El plan de movilidad de El Campello despierta: el cambio que le espera a la calle Mayor

El Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) de El Campello se despereza. La junta de gobierno local ha acordado contratar la redacción del proyecto para la remodelación de la calle Mayor y convertir ese céntrico vial en una plataforma única.

Será la primera calle semipeatonal del casco urbano del municipio, a la que seguirán otras. El primer vial que se acondicionó con ese cometido en El Campello fue, hace ya años, el Carrer Sant Vicent, lo que en la actualidad es el hipertransitado paseo marítimo de Carrer la Mar.

El PMUS señala que las calles Mayor, Trinidad y Pal forman el núcleo alrededor de la plaza de la Iglesia y la Biblioteca Municipal, una zona de uso primordialmente peatonal, pero cuyas condiciones de accesibilidad "no son adecuadas" y en la mayoría de tramos no dispone siquiera de aceras adecuadas para el tránsito de personas.

La generación de una zona mallada de acceso peatonal con plataforma única conlleva la velocidad reducida para los vehículos (zona 20), siempre compatible con el tráfico ciclista y acceso de residentes.

Esto permitirá mejorar las calles reseñadas y su uso con modos "blandos". En un futuro está previsto que dicha plataforma única se extienda a los viales que bordean esta zona, explica el concejal de Infraestructura Pública, Cristian Palomares.

Rasante de la vía

En esta obra se contempla la renovación de todos los servicios y la reurbanización completa del vial, alcantarillado incluido, prestando una atención especial a la compatibilidad de la rasante definitiva del vial con los accesos a las viviendas y locales existentes.

Además, se implantará una red de pluviales que garantice la evacuación de aguas de escorrentía no solo de esta calle sino las que provienen de los alrededores.

Para ello, deberá realizar un estudio de la cuenca de recepción de las aguas de lluvia en el entorno, de modo que se garantice la viabilidad de las conducciones que se instalen en esta calle con el desarrollo de los viales colindantes, por lo que se analizará la evacuación de las aguas en el perímetro del vial y se planificará la red de pluviales del entorno hasta el punto más próximo de vertido.

Para dar forma al proyecto se ha contratado al gabinete técnico Ingeniería y Estudios del Mediterráneo, que cobrará un total de 23.595 euros por el trabajo (IVA incluido), que tendrá que entregar en el plazo máximo de dos meses.

Presupuesto

A continuación, se procederá a licitar los trabajos, cuyo coste se ha estimado en 675.000 euros, cantidad reservada en el ambicioso plan de inversiones aprobado en pleno en 2024.

El proyecto entronca con el acuerdo alcanzado por el equipo de gobierno del PP con el presidente de la comisión de seguimiento del citado plan, José Manuel Grau, portavoz de Vox, para destinar los más de cinco millones de euros del remanente de tesorería municipal del ejercicio 2024 en asfaltado de calles, rebaje de aceras para favorecer la movilidad y habilitar ciclovías en todo el término municipal para hacer compatible el tráfico rodado con el uso de la bicicleta.