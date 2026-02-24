La protesta contra el crematorio de Sant Joan calienta motores con un contundente vídeo: "Es un mal sueño"

"No al crematorio. Por nuestra salud, por Sant Joan" es el lema de la protesta contra la instalación que se celebrará el próximo sábado, 28 de febrero, a las 12 horas en la plaza de la Constitución del municipio.

La concentración está organizada por diferentes colectivos: las asociaciones de vecinos de Benimagrell y de Nou Nazareth, la Asociación de Familias de Alumnado del colegio Lo Romero, la Asociación de Familias del Alumnado del instituto Lloixa, la junta de personal del Hospital de Sant Joan, personal de la Universidad Miguel Hernández, la Colla Ecologista d'Alacant y la Plataforma Anticrematorio y por la Dignidad de Sant Joan.

Han elaborado un vídeo que están difundiendo por los canales de WhatsApp y redes sociales. Empieza la Asociación de Familias de Alumnado del colegio Lo Romero, que asegura que su prioridad es cuidar la salud de una población "vulnerable y sensible que está creciendo".

La portavoz de las familias sostiene que la cremación "emite contaminantes que pueden afectar el desarrollo infantil y aumentar el riesgo de enfermedades" a largo plazo y que los escolares merecen un aire limpio y saludable.

Nocivo

A continuación, la delegada de personal de la Universidad Miguel Hernández (UMH) invita a la ciudadanía a manifestarse contra una instalación que comparte espacio laboral con el campus "y no aporta nada positivo a toda la zona, es más, es un elemento peligroso y nocivo".

El siguiente es la Plataforma Anticrematorio y por la Dignidad de Sant Joan, que lleva veinte años luchando contra la ubicación del crematorio. Asegura que la movilización ciudadana "es fundamental, solo juntos y con constancia lo conseguiremos"

La Junta de Personal del departamento de salud de Sant Joan también sale en el vídeo afirmando que está en contra de la apertura del crematorio.

En familia

El siguiente es la Asociación de Vecinos de Nou Nazareth, que recalca que ese es su barrio, a donde muchos han ido a estar con sus familias en un lugar tranquilo. "Todo se puede truncar por culpa de una simple chimenea, venir en masa y decir no al crematorio"

La Asociación del Centro Histórico de Benimagrell y la Colla Ecologista d'Alacant hacen un llamamiento para que "todo el mundo acuda y grite muy fuerte" que no quiere crematorio y que la promotora desista de este proyecto, "que es un mal sueño".

Por último, la Asociación de Familias del Alumnado del instituto Lloixa muestra su preocupación por la instalación "de una fuente de emisiones contaminantes" cerca del centro educativo.