La señal de municipio igualitario de El Campello vuelve a brillar
El Ayuntamiento limpia el cartel que había sido vandalizado
El Ayuntamiento de El Campello ha limpiado el cartel que fue vandalizado y que contenía el mensaje de municipio libre de violencia machista.
Situado en la Nacional 332, poco antes de entrar a El Campello, apareció la semana pasada con las palabras "municipio igualitario" tachadas con un espray negro, tanto en castellano como en valenciano. Solo quedaba el nombre del municipio y el fondo morado.
El gobierno local recalcó que siempre que se registra un acto de vandalismo de este tipo en mobiliario urbano o señalética se procede a su limpieza. Y así ha sido. Los operarios municipales comprobaron con qué pintura se produjo el ataque y emplearon los productos adecuados para reponer esa señal.
Sanciones
La ordenanza de convivencia ciudadana de El Campello recoge sanciones de hasta 750 euros para quienes realicen todo tipo de grafito, pintada, mancha, garabato, escrito, inscripción o grafismo, con cualquier materia (tinta, pintura, materia orgánica, o similares) sobre cualquier elemento del espacio público.
Hace un año fue San Vicente quien sufrió este tipo de actos, con dos señales instaladas en el barrio Santa Isabel y en una de las rotondas del barrio Sol y Luz que fueron vandalizadas en varias ocasiones.
