San Vicente vota "sí" a la moción del burka (pero descafeinada) y "no" a las dos del 8M (otra vez)

El pleno de San Vicente del Raspeig ha aprobado una moción sobre el burka u otras prendas en dependencias municipales, mientras que las dos propuestas presentadas sobre el 8M, una del PP y otra de la oposición de izquierdas, han sido rechazadas.

La moción de Vox ha quedado descafeinada respecto al texto inicial, que incluía que no se permitiría el acceso o permanencia en dependencias municipales a personas con prendas que oculten total o parcialmente el rostro, en referencia al niqab y el burka. Al ser eliminado este párrafo, el PP ha dado su apoyo en la sesión plenaria celebrada este miércoles.

La edil de Vox Isabel Domínguez, que ha defendido la propuesta, ha destacado que la seguridad es una de las grandes preocupaciones de la sociedad y, en este sentido, la identificación del rostro resulta "imprescindible" para prevenir la suplantación de identidad.

Ordenanza

Domínguez ha expuesto que el partido ultra quiere impulsar el estudio por parte de los servicios municipales de una ordenanza que regule los accesos a dependencias municipales y ha afeado a los partidos políticos que rechazan la moción que votan "en contra de la seguridad y de la dignidad de las mujeres".

La edil de EU-Podem Natalia Jerez ha dejado claro que los ayuntamientos no tienen capacidad para regular el ejercicio de derechos fundamentales y excede sus competencias. En cualquier caso, la moción "no nace de la preocupación jurídica, sino de una estrategia basada en el miedo, señalando a minorías religiosas, la islamofobia es el motivo de la propuesta".

Convivencia

Por parte del PSOE, el edil Eugenio Toledo ha recalcado que en San Vicente "hay convivencia" y que la propuesta "introduce sospechas y es un intento de instaurar una política de terror".

La portavoz del PP, Mercedes Torregrosa, ha expuesto que prendas como el burka o el niqab "no solo ocultan el rostro, sino que anulan toda expresión facial de la mujer y la convierten en una figura anónima e invisible en el espacio público". Por ello, los populares, "como defensores de la mujer", apoyan la moción.

Sobre las dos mociones del 8M, ninguna ha salido adelante. El PP y la izquierda no han sido capaces, un año más, de ponerse de acuerdo sobre la propuesta por el Día de la Mujer y han presentado sendos textos. Vox ha votado "no" a los dos.