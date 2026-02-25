La decisión de todos los partidos políticos de San Vicente, incluido el PP, con las viviendas protegidas

Por unanimidad. La corporación municipal ha aprobado en el pleno la creación de una comisión municipal que velará por la correcta aplicación en los criterios de adjudicación de las viviendas de protección oficial que se están construyendo en la ciudad.

Esquerra Unida-Podem ha presentado la moción, que ha sido respaldada este miércoles en sesión plenaria por el resto de grupos municipales, tanto el gobierno local del PP y Vox como PSOE y Compromís.

La coalición de izquierdas recoge en la propuesta que el escándalo de adjudicaciones irregulares en las viviendas de protección pública (VPP) promovidas en Alicante, destapado por INFORMACIÓN, ha generado una crisis institucional.

La moción aprobada supondrá la creación de una comisión de seguimiento y control, integrada por representantes políticos y técnicos municipales. Sus funciones serán tres: velar por la correcta aplicación de los criterios de adjudicación; detectar posibles irregularidades, incompatibilidades o conflictos de interés; y emitir informes públicos y recomendaciones al pleno.

Renta familiar

El documento insta a la Conselleria de Vivienda y a la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA) a que proporcionen al Ayuntamiento un informe detallado sobre el número total de viviendas protegidas en construcción o previstas en el municipio, así como los requisitos de acceso, incluyendo el límite máximo de renta familiar aplicable.

La moción acordada refuerza la difusión pública y el asesoramiento a la ciudadanía sobre el derecho y el procedimiento para acceder a la vivienda protegida en San Vicente del Raspeig, con especial atención a colectivos vulnerables o con dificultades.

El acceso a una vivienda no puede ser un privilegio o motivo de sospechas" Alberto Beviá — Portavoz de EU-Podem, partido impulsor de la moción

Además, requiere a la Conselleria y EVHA que establezcan mecanismos para evitar conflictos de interés y favorecer la participación efectiva y justa en los procesos de adjudicación, garantizando la equidad y la transparencia.

El portavoz de EU-Podem, Alberto Beviá, ha dado las gracias a todos los partidos por su apoyo en un tema "muy sensible" tras el estallido de las polémicas adjudicaciones en Alicante. "San Vicente ha de dar ejemplo de rigor y justicia social, cuando hablamos de viviendas públicas lo hacemos de un derecho y no de un favor. Aprendamos de lo que ha pasado en alicante", ha expuesto.

Requisitos

El regidor ha indicado que el acceso a una vivienda "no puede ser un privilegio o motivo de sospechas", de ahí la importancia de garantizar unos requisitos claros y que la información sobre cómo acceder llegue a todos los vecinos.

La edil de Servicios Sociales, Mariela Torregrosa, ha asegurado que el PP está "totalmente" a favor de una moción que busca garantizar la transparencia en la actuación de las administraciones, "un tema que nos ocupa y preocupa a todos".

La edil de Vox Yolanda Iborra, por su parte, pese a indicar que la formación ultra no está de acuerdo con que los políticos formen parte de la comisión, ha recalcado que apoya la moción porque es "firme defensor de construir viviendas y hay que dotar el proceso de la máxima transparencia".

El edil del PSOE Bruno Radermecker ha centrado su intervención en cargar contra la gestión del Consell autonómico en esta material y ha indicado que el caso de Alicante "no es error aislado, es un escándalo político, un sistema corrupto de manual, que apesta a favoritismo", por lo que no aprobar la moción sería aceptarlo.