El mundo al revés en El Campello: Vox ayuda a la izquierda a tumbar una licencia de obras para dos chalés de lujo
El PP se ve obligado a admitir una solicitud para que los técnicos emitan un informe sobre la nulidad de la licencia de la calle Mallorca
La oposición en bloque de El Campello ha rechazado la propuesta que ha llevado el gobierno local del PP al pleno en materia urbanística. Y no una cuestión menor. Tiene que ver con la calle Mallorca, que estuvo cinco años cerrada y tras su apertura se daba vía libre a construir dos chalés de lujo en la zona de Muchavista.
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) tumbó en noviembre la legalización del vial por considerar que en suelo urbanizable no programado, si no hay un plan parcial aprobado, un programa de actuación aislada "no puede crear" de nuevo un vial.
El PP aseguró entonces que la sentencia del TSJ "no afectaba" a la construcción de viviendas, pero Esquerra Unida-Podem no compartía esta aseveración.
Por ello, hizo uso de un mecanismo legal, la revisión de oficio, para que se declarase la nulidad de pleno derecho del acuerdo de la junta de gobierno por el que se concedió licencia de obra mayor para la construcción de dos viviendas unifamiliares contiguas con sus respectivas piscinas en la calle Mallorca número 1 y 3.
El gobierno local ha llevado al pleno de este jueves inadmitir esa solicitud de revisión de oficio de licencia de obra que planteaba EU-Podem. Pero se ha encontrado conque todos los partidos de la oposición han descartado la inadmisión o, lo que es lo mismo, que dicha licencia queda, de momento, paralizada.
Hasta Vox, que normalmente se alinea con el PP y le salva de perder decenas de propuestas, desde los presupuestos hasta subidas de impuestos, ha votado en contra. Junto con el partido ultra, han dicho "no" el PSOE, Compromís, Per El Campello, los dos ediles no adscritos y EU-Podem, proponente de la revisión de oficio. Todos ellos han justificado el sentido de su voto en la sentencia del TSJ.
Suelo urbano
El portavoz de Vox, José Manuel Grau, ha indicado que para transformar suelo urbanizable no pormenorizado en suelo urbano la ley exige un plan parcial dentro de una actuación integrada. "Haber otorgado licencia basándose en un programa de actuación aislada carece de base jurídica", ha añadido.
La portavoz adjunta del PSOE, Raquel Marín, ha incidido en que hay una sentencia firme que ha declarado nulo el estudio de detalle de la calle Mallorca, "expulsándolo del ordenamiento jurídico".
Marín ha alertado de las consecuencias de aceptar la propuesta del PP de inadmitir la revisión de oficio, referentes a que se podía "generar un escenario de ejecución forzosa".
"Se ha querido regularizar una irregularidad bajo el pretexto de que va a ser la situación menos gravosa", reprocha EU-Podem
La edil de Compromís Cristina Boix ha incidido en que la revisión de oficio es un mecanismo "excepcional" pensado para situaciones como esta: "Exige prudencia, transparencia y máxima seguridad jurídica, si hay riesgo para el Ayuntamiento hay que blindar la decisión".
El portavoz de Per El Campello, Paco Toni Palomares, ha asegurado no entender la motivación del gobierno local de "forzar" una serie de actuaciones "que socavan" el principio de eficiencia y ha reprochado la gestión "cuestionable".
El portavoz de EU-Podem, Pedro Mario Pardo, ha recordado que el Consistorio lleva ocho años con este proceso urbanístico y "se ha querido regularizar una ilegalidad bajo el pretexto de que va a ser la situación menos gravosa, pero por mucho que la barnices sigue siendo una ilegalidad".
Saltarse un procedimiento
Para Pardo, se trata de una licencia "ilegal que beneficia a un constructor conocido, saltándose un procedimiento de planificación del plan general". La sentencia, ha añadido, es "clara" y por eso presentaron la revisión de oficio, ante la que el Ayuntamiento "no puede mirar a otro lado".
El alcalde, Juanjo Berenguer, ha explicado que el informe de los letrados municipales recoge que se debe inadmitir la revisión porque "no se omitió trámite esencial alguno del procedimiento, ni la licencia concedida contradice ningún precepto legal, ni se basó en el estudio de detalle impugnado".
El regidor ha lamentado que los concejales de la oposición "olvidan reiteradamente" que la actitud del equipo de gobierno es "respetar los informes técnicos y jurídicos de los departamentos". Por último, ha indicado que los servicios técnicos y jurídicos emitirán un informe y se volverá a traer al pleno.
Licencia concedida en 2017
La historia del vial arranca en noviembre de 2017, con Benjamí Soler (Compromís) de alcalde y Mari Carmen de Lamo (Partido del Campello-Podemos) como edil de Urbanismo, cuando el Ayuntamiento concedió licencia para la apertura del vial.
En 2019, valló la calle Mallorca tras interponer EU una denuncia ante la Policía Local en la que alertaba de que estaba abierta a pesar de no haber sido recepcionadas las obras.
El Ayuntamiento rechazó recepcionar la obra, alegando que la titularidad de los terrenos no estaba clara por unos escritos de otra empresa que hasta entonces había ignorado la Corporación, sin entrar a valorar su legalidad. A esto se unió que los técnicos cuestionaban la legalidad de la licencia concedida.
La mercantil presentó alegaciones y reclamó una indemnización al Ayuntamiento campellero por responsabilidad patrimonial, que este rechazó basándose en que siguió el procedimiento legalmente establecido.
En 2022 se produjo la legalización de la calle al aprobar el programa de actuación aislada, aunque pasaron casi tres años hasta la apertura al tráfico de la calle Mallorca, en diciembre pasado, tras recepcionar el Ayuntamiento las obras de urbanización. Esta actuación daba vía libre para levantar en dos parcelas adyacentes de este enclave tres viviendas de lujo.
Suscríbete para seguir leyendo
- Educación plantea que las vacaciones escolares de Navidad y Pascua puedan ser más cortas
- De Maldivas a Les Naus de Alicante: los 'influencers' también se fijan en la vivienda protegida
- Cinco jóvenes de entre 18 y 24 años de una misma familia consiguieron una vivienda protegida en Les Naus de Alicante
- El gestor de la cooperativa tiene un ático en Les Naus de Alicante que ha pedido permiso a Vivienda para vender
- Así es la lujosa reforma de una de las viviendas protegidas de Alicante: de estilo neoclásico y con un enorme vestidor
- El Ayuntamiento de Alicante quiere que la escuela infantil Siete Enanitos se quede para siempre en El Pla
- Un familiar de un alto funcionario de Urbanismo también tiene una vivienda protegida en Les Naus de Alicante
- La playa de El Pinet en Elche recupera su esplendor