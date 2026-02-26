El mundo al revés en El Campello: Vox ayuda a la izquierda a tumbar una licencia de obras para dos chalés de lujo

La oposición en bloque de El Campello ha rechazado la propuesta que ha llevado el gobierno local del PP al pleno en materia urbanística. Y no una cuestión menor. Tiene que ver con la calle Mallorca, que estuvo cinco años cerrada y tras su apertura se daba vía libre a construir dos chalés de lujo en la zona de Muchavista.

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) tumbó en noviembre la legalización del vial por considerar que en suelo urbanizable no programado, si no hay un plan parcial aprobado, un programa de actuación aislada "no puede crear" de nuevo un vial.

El PP aseguró entonces que la sentencia del TSJ "no afectaba" a la construcción de viviendas, pero Esquerra Unida-Podem no compartía esta aseveración.

Por ello, hizo uso de un mecanismo legal, la revisión de oficio, para que se declarase la nulidad de pleno derecho del acuerdo de la junta de gobierno por el que se concedió licencia de obra mayor para la construcción de dos viviendas unifamiliares contiguas con sus respectivas piscinas en la calle Mallorca número 1 y 3.

La calle estuvo cerrada cinco años / J.A.RICO

El gobierno local ha llevado al pleno de este jueves inadmitir esa solicitud de revisión de oficio de licencia de obra que planteaba EU-Podem. Pero se ha encontrado conque todos los partidos de la oposición han descartado la inadmisión o, lo que es lo mismo, que dicha licencia queda, de momento, paralizada.

Hasta Vox, que normalmente se alinea con el PP y le salva de perder decenas de propuestas, desde los presupuestos hasta subidas de impuestos, ha votado en contra. Junto con el partido ultra, han dicho "no" el PSOE, Compromís, Per El Campello, los dos ediles no adscritos y EU-Podem, proponente de la revisión de oficio. Todos ellos han justificado el sentido de su voto en la sentencia del TSJ.

Suelo urbano

El portavoz de Vox, José Manuel Grau, ha indicado que para transformar suelo urbanizable no pormenorizado en suelo urbano la ley exige un plan parcial dentro de una actuación integrada. "Haber otorgado licencia basándose en un programa de actuación aislada carece de base jurídica", ha añadido.

La portavoz adjunta del PSOE, Raquel Marín, ha incidido en que hay una sentencia firme que ha declarado nulo el estudio de detalle de la calle Mallorca, "expulsándolo del ordenamiento jurídico".

Marín ha alertado de las consecuencias de aceptar la propuesta del PP de inadmitir la revisión de oficio, referentes a que se podía "generar un escenario de ejecución forzosa".

"Se ha querido regularizar una irregularidad bajo el pretexto de que va a ser la situación menos gravosa", reprocha EU-Podem

La edil de Compromís Cristina Boix ha incidido en que la revisión de oficio es un mecanismo "excepcional" pensado para situaciones como esta: "Exige prudencia, transparencia y máxima seguridad jurídica, si hay riesgo para el Ayuntamiento hay que blindar la decisión".

El portavoz de Per El Campello, Paco Toni Palomares, ha asegurado no entender la motivación del gobierno local de "forzar" una serie de actuaciones "que socavan" el principio de eficiencia y ha reprochado la gestión "cuestionable".

El portavoz de EU-Podem, Pedro Mario Pardo, ha recordado que el Consistorio lleva ocho años con este proceso urbanístico y "se ha querido regularizar una ilegalidad bajo el pretexto de que va a ser la situación menos gravosa, pero por mucho que la barnices sigue siendo una ilegalidad".

Saltarse un procedimiento

Para Pardo, se trata de una licencia "ilegal que beneficia a un constructor conocido, saltándose un procedimiento de planificación del plan general". La sentencia, ha añadido, es "clara" y por eso presentaron la revisión de oficio, ante la que el Ayuntamiento "no puede mirar a otro lado".

El alcalde, Juanjo Berenguer, ha explicado que el informe de los letrados municipales recoge que se debe inadmitir la revisión porque "no se omitió trámite esencial alguno del procedimiento, ni la licencia concedida contradice ningún precepto legal, ni se basó en el estudio de detalle impugnado".

El regidor ha lamentado que los concejales de la oposición "olvidan reiteradamente" que la actitud del equipo de gobierno es "respetar los informes técnicos y jurídicos de los departamentos". Por último, ha indicado que los servicios técnicos y jurídicos emitirán un informe y se volverá a traer al pleno.