La calle de Mutxamel en la que los ficus no son nada estables: 10 de 12 se tambaleaban

Una calle en la que la mayoría de los árboles presenta deficiencias estructurales. Es extraño, pero real. Es lo que ha sucedido en el vial del Carmen de Mutxamel donde 10 de 12 ficus no cumplían los criterios de fiabilidad de anclaje.

El Ayuntamiento está desarrollando su plan general de cuidado y gestión del arbolado municipal, una estrategia basada en criterios técnicos, preventivos y de sostenibilidad que busca preservar la estética urbana, garantizar la seguridad y asegurar el correcto desarrollo de las especies en el entorno urbano.

Dentro de este marco se enmarca la actuación realizada en la calle del Carmen, donde se ha procedido al trasplante y sustitución de varios ejemplares de ficus tras detectarse deficiencias estructurales en su sistema de raíces.

La intervención se activó después del vuelco parcial de uno de los árboles, lo que motivó una revisión técnica completa del arbolado existente en la vía.

Trabajos de plantación de nuevos árboles / INFORMACIÓN

En una primera fase, se realizó una inspección visual especializada. Posteriormente, se encargó una inspección instrumental de segundo nivel a la empresa especializada Viveros Baobab S.L., que el 16 de enero de 2026 llevó a cabo pruebas dinámicas de oscilación con inclinómetro para evaluar la estabilidad real de los ejemplares.

Fiabilidad de anclaje

El informe técnico concluyó que 10 de los 12 árboles analizados no cumplían los criterios de fiabilidad de anclaje, lo que supone un 83,3% del total evaluado, recomendando su trasplante a una ubicación con menor riesgo y mayor capacidad de desarrollo radicular.

Aunque el tamaño contenido de los árboles reducía el riesgo inmediato, el estudio determinó que el sistema radicular era deficiente y que, ante episodios de viento, existía probabilidad de vuelco progresivo.

No actuamos de manera improvisada, sino con informes especializados que priorizan la seguridad y la sostenibilidad Rafael García Berenguer — Alcalde de Mutxamel

Siguiendo estrictamente las recomendaciones técnicas, los ejemplares han sido trasplantados a una zona verde de Mutxamel en la urbanización La Huerta, entre las calles Tomata, Bajoqueta y Ceba, donde dispondrán de mayor espacio y mejores condiciones para su consolidación y crecimiento a largo plazo.

En paralelo, en la calle del Carmen se han plantado nuevos ejemplares de la llamada koelreuteria paniculata fastigiata, una especie de crecimiento columnar especialmente adecuada para calles de anchura reducida y con menor insolación, lo que garantiza una mejor adaptación al entorno urbano existente.

Nuevos ejemplares plantados en la calle del Carmen de Mutxamel / INFORMACIÓN

La actuación ha permitido además una mejora integral de la zona, aprovechando la intervención para reparar y profundizar la red de riego, que se había visto afectada por el crecimiento radicular de los ejemplares anteriores.

Asimismo, se ha procedido a eliminar el exceso de hormigón en los alcorques para favorecer la permeabilidad y la correcta oxigenación del suelo, mejorando así las condiciones para el desarrollo de las nuevas plantaciones.

Plan de gestión del arbolado El plan general de cuidado y gestión del arbolado municipal de Mutxamel es una estrategia basada en criterios técnicos, preventivos y de sostenibilidad que busca preservar la estética urbana, garantizar la seguridad y asegurar el correcto desarrollo de las especies en el entorno urbano.

Finalmente, se ha incorporado planta vivaz -que vive más de dos años-, en concreto euryops, y cobertura de corteza de pino, reforzando tanto la estética del entorno como la sostenibilidad del espacio urbano.

Informes especializados

El alcalde de Mutxamel, Rafael García Berenguer, ha subrayado que todas las actuaciones que se están realizando en el arbolado y la jardinería municipal responden a un plan técnico y planificado. "No actuamos de manera improvisada, sino con informes especializados que priorizan la seguridad, la sostenibilidad y el correcto crecimiento de las especies", asegura.

Asimismo, ha añadido que el objetivo es preservar la estética del municipio, pero también garantizar que los árboles plantados tengan viabilidad a largo plazo y la gestión del arbolado requiere "previsión, responsabilidad y criterios profesionales".

El primer edil ha remarcado que el plan general de cuidado del arbolado, iniciado tras el inventario completo realizado en 2023 y 2024, permite actuar "con anticipación y rigor técnico, entendiendo que el patrimonio verde municipal es un elemento clave para la calidad de vida, la seguridad y el desarrollo sostenible de Mutxamel".